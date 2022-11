MPT registra 251 denúncias de tráfico humano até novembro

O caso da “guru” Kat Torres, denunciada por tráfico humano para prostituição de duas brasileiras nos Estados Unidos, está longe de ser o único. O Ministério Público do Trabalho vai fechar 2022 com o maior número de denúncias para este tipo de crime dos últimos seis anos. Até semana passada, o MPT registrou 251 acusações de tráfico de pessoas no território nacional e enviadas para outros países, para trabalho análogo à escravidão e prostituição. São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina são os Estados que mais concentram denúncias, com 70, 31 e 22 acusações respectivamente. Em 2017, o MPT contou 148 denúncias no Brasil; em 2018 o número subiu para 156; em 2019 saltou para 171; em 2020 houve uma redução para 124 casos – o número voltou a crescer em 2021, com 225 registros.

Ocaso no Mercosul

O descrédito das relações internacionais do Governo Bolsonaro resvalou nas atividades similares do Congresso Nacional. Desde maio deste ano a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul não se reúne no Senado. A última reunião foi no plenário 7 da Ala Alexandre Costa, e nada deliberou. É um desafio para o novo Governo.

E nem começou

Apesar do desdém do presidente eleito Lula da Silva, José Eduardo Cardozo, ex-ministro da Justiça e ex-deputado federal, conseguiu emplacar dois nomes na equipe de transição no GT de Justiça e Segurança Pública. Seu atual sócio Gabriel Sampaio, ex-secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, e Marivaldo Pereira, ex-secretário executivo do Ministério da Justiça já circulam pelo CCBB. Mas os nomes causaram ciumeira dentro do PT. E o Governo nem começou…

Troca na ABIN

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, trocaram no último dia 9 de novembro um dos diretores da Agência Brasileira de Inteligência. No D.O. da União não consta os nomes do exonerado e de quem assumiu. A ABIN informou à Coluna que não sem trata, porém, da substituição do atual diretor-geral da agência, Victor Carneiro, que assumiu em abril deste ano.

Caso Martins

Lembram do assessor do presidente Bolsonaro suspeito de ter feito gesto antissemita na CPI da Covid em março de 2021? A defesa de Filipe Martins, composta pelos advogados João Manssur e Rodrigo Bonametti, informa que algumas ações cíveis movidas por ele contra quem o acusou foram julgadas procedentes em 1ª instância, e foram interpostos recursos junto aos respectivos tribunais para majorar as indenizações arbitradas. No âmbito penal, Martins foi absolvido em 1ª instância e aguarda a manutenção do julgado perante a instância superior.

Falcon de Neymar

O jatinho Falcon 900 prefixo PS-NJR, o novo avião do jogador Neymar Jr, custou estupendos R$ 250 milhões e ele iniciou seu processo de nacionalização na ANAC, avisa a agência à reportagem. Só em impostos deverá pagar 6% de IPI (parcelados) sobre o valor da compra. Numa “nacionalização” em parte, ele paga esse índice (recebe o aval para operar no Brasil por tempo determinado). Mas o imposto pode chegar até 18% sobre o valor do avião se ele nacionalizar o aparelho para ficar no Brasil.