‘Dilma de calças’, Rui Costa entrega a Lula planos do Novo PAC

“Ele é a Dilma de calças”. A frase é do presidente Lula da Silva para ministros na mais recente reunião ministerial no Palácio do Planalto referindo-se ao chefe da Casa Civil da Presidência, Rui Costa – o comparando à antiga titular da pasta que tocou o plano.

O “Pai do PAC” entregou ao presidente um documento de 40 páginas titulado Novo Plano de Aceleração do Crescimento, com o timbre da Casa Civil, e as diretrizes para a retomada do carro-chefe da Era Lula II. A Coluna teve acesso ao documento ( veja no site) Não há um impacto a priori.

Costa ouviu cada um dos ministros e enumerou, em linhas gerais, as prioridades que serão tomadas nas suas áreas. Um destaque para as Parcerias Público-Privadas (PPPs). O documento cita, no entanto, o papel protagonista do Estado no comando dos investimentos. A conferir como será o PAC no Lula III.

Cidadãos invisíveis

Integrantes da Cúpula dos Povos Rio+30 – que reúne 180 organizações da sociedade civil – iniciam dia 22, em Brasília, série de reuniões com autoridades dos três Poderes sobre a situação de populações negligenciadas.

Estão alarmados com o aumento da violência contra quilombolas, indígenas, camponeses, LGBTQI+ e negros. Entre várias propostas à mesa, vão citar o urgente aprimoramento do “Disque 100” para denúncias.

Viajou & aterrissou

A promessa pessoal do ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, de passagens aéreas a R$ 200 para estudantes, professores e idosos só agradou às companhias aéreas – que sonham com subsídios bilionários.

Ele ganhou entre colegas o apelio de Viajante – viajou na maionese. A proposta nem decolou e já aterrissou numa gaveta do Palácio. França não diz de onde vai tirar dinheiro para isso – nem o ministro da Fazenda sabe.

Fado falido

Dezenas de brasileiros residentes na Terra Mãe estão desesperados em Portugal depois que a Interpol deflagrou operação que prendeu golpistas que captaram milhões de euros em promessas de ganhos com criptomoedas.

Fontes da Coluna indicam que o prejuízo pode passar de 50 milhões de euros apenas para brasileiros. Muita gente perdeu tudo, e não tem dinheiro nem para voltar. O bando foi preso. Mas o dinheiro sumiu.

Charge por @izanio_charges

Desprotegidas

As Secretarias Estaduais de Segurança da Amazônia Legal – Estados da região Norte e parte do Mato Grosso – têm levantado números assustadores sobre feminicídios e outros crimes contra mulheres na região.

Numa primeira constatação descobriu-se que, só em 2020, 1.398 mulheres foram assassinadas vítimas de crimes variados. Cerca de 14 milhões delas vivem na região – 7,5 milhões em municípios com registro de conflitos.

Brasil empreende

O brasileiro está empreendendo mais. Levantamento da plataforma Contabilizei, com base em dados da Receita Federal, indica que 3.951.220 novas empresas foram abertas no País em 2022. A abertura de CNPJ de Micro Empreendedores Individuais (MEI) representa 75% do total, com 2.954.409 firmas.

Os segmentos mais registrados são Comércio (27,56%) e Informação e Comunicação (12,76%).

