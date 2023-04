Crescem denúncias sobre racismo e Brasil já registra 583 casos no 1° trimestre

Em pleno século 21, a despeito de todo o trabalho de conscientização em diferentes frentes sócio-políticas e no Judiciário, o Brasil registrou aumento nos casos de racismo no ano passado em relação a 2021. Neste ano, apenas de janeiro a março, já foram denunciados tristes 583 episódios.

Foram 1.663 denúncias de racismo registradas oficialmente em todo o ano passado, contra 1.470 casos em 2021. Um dado mais triste, o mês que mais contabilizou estes casos, no biênio, foi novembro – quando se comemora no 20 o Dia da Consciência Negra. Nos dois anos, os Estados de São Paulo (294, em 2021; e 393, em 2022), Rio de Janeiro (238 e 274) e Minas Gerais (182 e 199) aparecem no top da lista de denúncias.

Amapá (3), Rondônia (3) e Acre (2) foram os que menos registraram racismo em 2021. No ano seguinte, apareceram no rodapé desse ranking os Estados do Acre (3), Tocantins (4) e Paraná (4).

Agora, vai…

Passados 21 anos da Convenção sobre o Crime Cibernético em Budapeste, da qual o Brasil foi signatário, só na terça-feira (12) o Governo, numa canetada do vice-presidente Geraldo Alckmin, enfim, a promulgou no Decreto nº 11.491.

O Brasil só ratificou o documento de 2001 em novembro passado no Conselho da Europa, e abriu caminho para agora oficializar o País na cooperação internacional em troca de informações.

Cartas à mesa

Ao passo que avança no Senado o projeto que autoriza a volta de bingos e cassinos, e no Ministério da Fazenda a Portaria que regulamenta sites de apostas esportivas, o contra-ataque da bancada conservadora criou a Frente Parlamentar por um Brasil sem Jogos de Azar.

O grupo, com senadores e deputados, quer barrar o avanço das propostas e alega, em especial, o risco de ludopatia e aponta “consequências nefastas para a sociedade”.

Foice x cercas

A Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA) protocolou no STF pedido liminar para impedir invasões de propriedades rurais em todo o País, com o endosso da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (FAESP).

A situação é mais crítica principalmente no Estado paulista, onde há risco de confronto armado, diante do manifesto do MST chamado “Abril de Lutas” com plano de ocupações.

Charge por @izanio_charges

135 anos depois

Mais de um século depois, a Princesa Isabel, nem sempre lembrada por uma importância histórica divisora de águas no País, terá um reconhecimento a mais para a eternidade. Após quase quatro anos numa gaveta da Câmara dos Deputados, vai tramitar o Projeto de Lei 2824/19, que a declara Patrona da Abolição da Escravatura no Brasil.

A relatora será a deputada Benedita da Silva (PT-RJ). O PL foi apresentado em 2019 pelos deputados Chris Tonietto (PSL-RJ), Caroline de Toni (PSL-SC) e Sanderson (PSL-RS).

Café!

O Governo do Rio de Janeiro comemora 300 mil sacas de café/ano na safra fluminense, com uma dose de otimismo internacional no apoio ao setor. Um grão da pequena Porciúncula, no Noroeste do Estado, é exportado para Paris desde que foi apresentado em 2021 numa feira na França.

O governador Cláudio Castro reforçou o investimento aos cafeicultores via Emater e Secretaria de Agricultura. Hoje é o dia mundial do café.

