CADE multa operadoras de telefonia em R$ 780 milhões

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica deu duro golpe no caixa das telefônicas por concentração de mercado. A despeito do voto-vista do presidente do CADE, Alexandre Macedo – que tentou reduzir em 90% o valor –, três grandes terão de desembolsar até dia 18 de junho mais de R$ 780 milhões.

A decisão saiu na 190ª sessão do Tribunal Administrativo. A Claro foi onerada em R$ 395.228.792,70; a Oi em R$ 266.115.266,00; e a Telefônica ficou com a multa de R$ 121.721.935,70. Quem passar do prazo ainda paga R$ 100 mil por dia de atraso. Por praxe (mesmo em tempos digitais), o CADE avisou aos Correios para notificação das operadoras.