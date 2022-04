Bolsonaro descumpre promessa e mantém cargos comissionados

Diferente do que prometera na campanha de 2018, o presidente Jair Bolsonaro (PL) não reduziu o inchaço da máquina pública e fez cortes tímidos no número de cargos comissionados no Governo Federal.

À época, Bolsonaro e futuros ministros falavam em promover um “corte intenso” e prometiam um “governo enxuto”. Dados do Ministério da Economia, solicitados pela Coluna, mostram que, atualmente, há 99.054 cargos em comissão e de confiança. No ano passado, eram 99.035; em 2020, 101.261 e, em 2019, 100.785.

Conforme a pasta, os números incluem os cargos em universidades, agências reguladoras, Banco Central, demais autarquias e fundações, bem como administração direta. Para afagar as Forças Armadas, Jair Bolsonaro distribuiu mais de sete mil cargos comissionados para os militares. A promessa de Lula, se eleito, é demiti-los.