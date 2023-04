Aliado ferrenho de Bolsonaro, Republicanos já fechou com Governo Lula

Ferrenho apoiador do Governo de Jair Bolsonaro nos quatro anos de mandato, o Republicanos já fechou com o presidente Lula da Silva. “Estão conversando muito bem”, diz um cacique do Palácio. O partido é muito ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, um bom rebanho eleitoral que ninguém quer esnobar ou ter como inimigo numa eleição.

A aproximação, no entanto, partiu dos próprios expoentes da legenda. O Republicanos tem atualmente 42 deputados federais e quatro senadores. Era a noiva da vez na Câmara e um bom peso a favor no Senado. Não há nenhuma negociação, por ora, de cargos no alto escalão do Governo – mas há uma fatura em aberto para ano que vem.

PCO F.C.

Baixou o cabôco futebolístico na direção do Partido Comunista Operário, a ponto de o ufanismo exacerbado entrar agora em campo. Em post no Twitter, o PCO criticou a situação do Flamengo: “A série de derrotas do Flamengo é mais uma farsa dos técnicos estrangeiros.

É uma campanha imperialista contra o futebol nacional. Os europeus, que detêm o poder econômico, querem dominar o futebol brasileiro”.

Charge por @izanio_charges

Reciprocidades

Os Estados Unidos sentiram o baque na decisão do Governo de aplicar a reciprocidade sobre o Visto de turistas – os americanos que viajarem para cá a partir de setembro já precisão do documento.

A embaixadora americana Elizabeth Begley avisou ao deputado Paulo Alexandre (PSDB-SP), presidente da Comissão de Relações Exteriores, que vai mandar os Consulados darem celeridade ao Visto a brasileiros. Hoje, o prazo para entrevista pode demorar até oito meses após o pedido.

Das ‘cavernas’

A Polícia Federal deflagrou a Operação Pedras de Raio para reprimir o comércio irregular de bens arqueológicos localizados no interior do Maranhão. Um homem alvo de busca e apreensão estava se apossando de objetos em sítio arqueológico para negociar.

A denúncia partiu de técnicos da Universidade Federal do Maranhão. Por lei, a posse e guarda de qualquer objeto arqueológico é do Estado brasileiro.

Outra pancada

Em nova ação da Educafro e Instituto Santo Dias contra o Carrefour, na Justiça paulista, as entidades pedem R$ 115 milhões à rede de supermercados por não cumprir promessas em Termo de Ajustamento de Conduta de que internalizaria sua segurança nas unidades.

O valor pedido é o mesmo de indenização a ONGs e à família de João Alberto, morto asfixiado numa unidade em Porto Alegre.

Tour nacional

A Embratur abriu licitação para contratar empresa especializada em serviços de receptivo para as viagens que o presidente Marcelo Freixo pretende fazer para cidades do Amazonas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Pernambuco e Tocantins.

A Embratur vai receber 80 representantes de agências de viagens internacionais para divulgar destinos desses Estados.