“Os Farofeiros 2”, mantém as mesmas piadas em comédia sobre perrengues

Longa nacional chega aos cinemas nesta quinta-feira (7), protagonizado por Cacau Protásio, Danielle Winits, Antônio Fragoso, Maurício Manfrini e muito mais

Em 2018 “Os Farofeiros”, levou mais de 3 milhões de espectadores para os cinemas, nesta quinta-feira (7), estreia sua continuação “Os Farofeiros 2”. A ideia aqui não é inovar, mas sim copiar a fórmula de sucesso da produção anterior.

Um novo capítulo da história dos amigos Alexandre (Antônio Fragoso), Lima (Maurício Manfrini), Rocha (Charles Paraventi) e Diguinho (Nilton Bicudo). Quando Alexandre é reconhecido como o melhor gerente de vendas na empresa em que trabalha, ele ganha como recompensa por seus esforços uma viagem para a Bahia com toda a família. Porém, os outros três amigos não estão muito felizes com a forma como Alexandre comanda as coisas. Para tentar amolecer o coração dos amigos e garantir sua tão esperada promoção, ele resolve levar todos – acompanhados das esposas e dos filhos – para a viagem ao Nordeste.

A pergunta se uma continuação é necessária sempre é feita, contudo com o grande sucesso do primeiro filme seria impossível uma continuação não ser confirmada, já adiando que um terceiro longa está a caminho. Mas realmente vale a pena quando é só uma cópia dos aspectos positivos?

Os Farofeiros 2, tem tudo que uma comédia nacional pede, muitas piadas, situações inesperadas e um bom elenco, contudo para o espectador que assistiu a produção anterior, não ficam dúvidas que a criatividade passou longe, literalmente o lado humorístico é o mesmo, até algumas cenas são repetidas, como quando aparece um personagem atraente, toca a mesma música e até os mesmos comportamentos.

O longa ainda conta com piadas que já não são aceitas a muito tempo, como a aparição da irmã gêmea da Ellen vivida por Aline Campos, que só aparece para ser motivo de chacota pois não tem os mesmos padrões da irmã, além de um personagem de gênero neutro e falta completa de compreensão e até respeitos dos demais.

O roteiro esquece que os atores são o seu maior potencial e se fixa em piadas bobas e problemáticas e até machistas.



Conclusão

“Os Farofeiros 2”, é uma comédia mediana que se salva exclusivamente pelo seu elenco, pois as piadas já passaram da validade e não deveriam sequer ser mencionadas.



Ficha Técnica

Direção: Roberto Santucci;

Roteiro: Paulo Cursino;

Elenco: Cacau Protásio, Maurício Manfrini, Danielle Winits, Antônio Fragoso, Elisa Pinheiro, Charles Paraventi, Aline Campos, Nilton Bicudo, Marcos Pitombo;

Gênero: Comédia;

Duração: 104 minutos;

Distribuição: Downtown Filmes;

Classificação indicativa: 12 anos;

