“Imaginário: Brinquedo Diabólico” se prende aos clichês e peca na execução

Aparentemente esse não é o ano da produtora Blumhouse que já conta com dois fracassos

Realmente parece que esse não é o ano da produtora Blumhouse, conhecida pelos seus longas de terror com pequenos orçamentos, e bons resultados de bilheteria. Logo no início do ano “Mergulho Noturno”, filme que até tinha uma boa ideia de fundo, porém completamente mal executado, em uma fórmula genérica.

E parece que não mudou muita coisa não, neste quinta-feira (14) estreia “Imaginário: Brinquedo Diabólico”, novo projeto que aborda a imaginação infantil, mas segue o mesmo caminho do projeto anterior da empresa, entregando um clichê e um ótimo exemplo do que não fazer em um filme de terror.

Em Imaginário – Brinquedo Diabólico, Jessica (DeWanda Wise) decide retornar com sua família para a casa onde cresceu e criou boas memórias. Logo quando chegam ao local, sua enteada mais jovem Alice (Pyper Braun) fica apegada a Chauncey, um ursinho de pelúcia que ela encontra no porão. Apesar da interação parecer divertida no início, não demora muito para as coisas ficarem sinistras, descobrindo que o amigo imaginário que Jessica deixou para trás é muito real e infeliz por ter sido abandonado.

A questão visível da Blumhouse é que a empresa até tenta inovar sempre com novos vilões e enredos para as tramas de terror, ainda assim algo acontece pelo caminho que poucas histórias realmente não se prendem aos erros já cometidos pelo gênero. A previsibilidade aparente é algo cansativo e longa conta com um plot que pode ser considerado bom, mas não o suficiente para o final desastroso.

Estamos em 2024 e ainda temos casas mal assombradas com um com um porão assustador, sim é fato que o simples bem executado pode render bons frutos, mas não é o caso da nova empreitada. Personagens com questões de retorno e presos no sobrenatural. Bom caso não tenha muitas expectativas pode até ser que o espectador sai satisfeito e só um talvez mesmo.

A movimentação de câmera, para tentar conseguir algum jumpscares (sustos inesperados), é outra falha, não, não tem como acontecer um susto pelo caminho dessa história.



A única coisa que salva a nova proposta é o seu elenco, que convence como uma família destruída e o laço entre madrasta e enteadas que está no início. DeWanda Wise convence no papel principal e dá um bom suporte para o elenco jovem.

Conclusão

“Imaginário: Brinquedo Diabólico” é aquele tipo de filme que precisa ser visto sem muitas expectativas, ele pode agradar mais uma criança por conta da exploração do infantil e imaginação do que um adulto já familiarizado com o sub-gênero do terror sobrenatural.

Ficha Técnica

Direção: Jeff Wadlow;

Roteiro: Jeff Wadlow, Greg Erb;

Elenco: DeWanda Wise, Tom Payne, Betty Buckley, Veronica Falcón;

Gênero: Terror;

Duração: 104 minutos;

Distribuição: Paris Filmes;

Classificação indicativa: 12 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Espaço Z