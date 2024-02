Com discussão importante, “O Jogo da Morte” se perde pelo caminho

Trama faz uso do subgênero “found footage”, para retratar terror inspirado em desafio real

Chega às telonas nesta quinta-feira (22), o suspense russo, “O Jogo da Morte”. Inspirado o no famoso “desafio da Baleia Azul” que ganhou destaque em 2017 por incentivar missões de mutilação que poderiam chegar ao suicídio.

Uma família se vê devastada após a mais nova filha cometer suicídio. Sua irmã, percebendo uma estranheza e inconformada com o trabalho dos investigadores, decide buscar as respostas por si mesma. Não demora muito até ela perceber que sua irmã estava participando de um grupo que fez com que outras crianças se matassem. Sendo assim, ela decide criar um fake, participar por ela mesma para reunir provas e desmascarar os envolvidos.

O longa tem uma narrativa que chama atenção logo de cara e faz uso de um sub-gênero pouco explorado. “Found footage”, ficou conhecido nos anos 2000 e seria basicamente acompanhar um enredo por meios eletrônicos. O filme literalmente se passa em telas de celulares e computadores o que por um lado é positivo pois a questão do suspense fica mais em evidência por ser um ambiente restrito ao ato por outro prende os personagens sem deixar muitas opções para uma trama mais imersiva.

A diretora estreante Anna Zaytseva, lidera um time de mulheres e busca mostrar com sutileza os perigos encontrados na internet quando se é jovem. O problema em sua aposta é justamente o que a torna diferente, a questão das telas, já que são os jovens que precisam registrar os desafios o corte não vislumbra possibilidades que não tirem a atenção do espectador.



Estamos falando de um filme de suspense, contudo qualquer faísca é precipitada, o horror esperado não é alcançado, como se qualquer passo fosse esperado consumindo rapidamente qualquer estratégia para o contrário.

Já que o antagonista da personagem principal sempre está na sua frente, os planos para passar pelos desafios surtirão quase efeitos quase nulos, no caso é só esperar o fim que já é claro.



Conclusão

“O Jogo da Morte” tem bom pano de fundo, mas acaba se perdendo no início da trama, sua discussão é atual e necessária, mas o foco está para a tela e não para os jovens representados.

Confira o trailer:

Ficha Técnica

Direção: Anna Zaytseva;

Roteiro: Anna Zaytseva, Evgeniya Bogomyakova, Olga Klemesheva;

Elenco: Anastasiya Bratsyun, Timofey Eletskiy, Daniil Kiselev;

Gênero: Suspense;

Duração: 91 minutos;

Distribuição: Paris Filmes;

Classificação indicativa: 18 anos;

