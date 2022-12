Frustração: como funciona este sentimento?

Mas para falarmos de frustração, primeiro precisamos entender o que precede a frustração: a expectativa

Recentemente, passamos por uma das mais difíceis eleições em nosso país, o que levou literalmente metade da população ao final do dia 30 de outubro de 2022 a sentir-se frustrada. Mas para falarmos de frustração, primeiro precisamos entender o que precede a frustração: a expectativa.

A expectativa está diretamente ligada a um desejo que temos a respeito de algo, seja que nosso time ganhe um campeonato, que sejamos aprovados em uma prova ou concurso, ou mesmo ter nosso candidato vitorioso nas eleições presidenciais. A expectativa, quando satisfeita, gera o que podemos chamar de recompensa, ou seja, uma espécie de alegria que é eliciada um pouco antes por uma região chamada área tegmentar ventral ou ATV.

A grosso modo, podemos dizer que a ATV libera dopamina necessária para permanecermos “motivados” na busca pelo nosso ideal, seja uma torcida, ou o comportamento de votar. Quando temos a expectativa correspondida, mais dopamina ainda é liberada em nosso organismo, nos dando a sensação de prazer e alivio, uma vez que todo nosso trabalho foi de alguma forma recompensado.

Já quando não temos atendidas nossas expectativas, entra em cena a frustração, e, com ela, outra área em nosso cérebro assume o controle, a habênula. De acordo com Oliveira e Santos (2022) trata-se de uma estrutura pouco conhecida da área da saúde, localizada entre o pedúnculo da glândula pineal e o tálamo. A habênula emite “projeções” diretamente aos neurônios dopaminérgicos e serotoninérgicos do mesencéfalo, uma estrutura localizada no tronco encefálico.

Ainda de acordo com os autores, a ativação da habênula pode estar correlacionada ao aparecimento de depressão ou mesmo outras doenças psiquiátricas. Assim, de forma simples podemos afirmar que toda vez que temos respondidas nossas expectativas, a ATV é ativada; já quando a frustração entre em cena, a habênula é acionada e a ATV se silencia. O silenciar da ATV pela habênula gera sensação de desprazer, já que o fornecimento de dopamina é encerrado.

Ainda citando Oliveira e Santos (2022), a constante ativação da habênula pode gerar pessoas mais depressivas ou mesmo negativas.

Assim, se seu time não foi o vencedor do campeonato brasileiro, não se preocupe com esta sensação de mal estar, ela é passageira, afinal, ano que vem tem outro campeonato e novamente você vai ativas a ATV para te manter motivado e consequentemente gerando expectativas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para melhor entendimento deste e de outros processos que ainda vou abordar nesta coluna, aconselho o amigo leitor a ler ‘O Cérebro e as Emoções – A neurociência das relações humanas’ – dos autores Prof Dr. Leandro Freitas Oliveira e Prof. Dr. Júlio C. C. Santos.

Até a próxima!