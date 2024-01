Denúncia, desabafo e alerta sobre planos de saúde

Os clínicas e os psicólogos que trabalham com planos de saúde cobram duas sessões porque os planos pagam mal? Ou os planos pagam mal porque empresas e profissionais que trabalham com planos cobram duas sessões?

A coluna desta semana é uma espécie de denúncia, desabafo e alerta aos usuários de planos de saúde.

Não só por esta coluna não ser uma coluna investigativa, mas também por questões legais, o texto desta semana não vai trazer nomes ou clinicas, e sim, alguns dados colhidos com diversos colegas psicólogos que atendem em clínicas e recebem por atendimento de planos de saúde.

Em primeiro lugar, é importante que o usuário de planos de saúde tenha total consciência de que, mesmo isso não sendo estabelecido pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), as sessões terapêuticas levam em média de 50 a 60 minutos e não 30 ou 40 minutos, como a maioria das clínicas atende.

Aliás, esta é uma das justificativas que muitas clínicas e profissionais da psicologia que atendem por planos de saúde utilizam para fazer com que o paciente assine mais de uma guia por atendimento. Assim, de acordo com estes “profissionais”, o usuário do plano, ao assinar duas guias, está pagando por duas sessões, totalizando 50 minutos. Sim: trata-se de um jeitinho para poder receber mais da operadora do plano.

Mas esta ação, aparentemente não muito correta, tem uma origem: o valor pago por sessão pelos próprios planos de saúde.

Assim, caímos no Dilema de Eutífron. O Dilema de Eutífron é apresentado por Platão no diálogo Eutífron, no qual Sócrates pergunta a Eutífron: “Então, a piedade é amada pelos deuses porque é piedade, ou é piedade porque é amada pelos deuses?”. Também é conhecido — de forma grotesca — como Paradoxo de Tostines, que se refere a uma propaganda cujo slogan era: “Tostines vende mais porque é gostoso ou é gostoso porque vende mais?”

Ou seja: as clínicas e os psicólogos que trabalham com planos de saúde cobram duas sessões porque os planos pagam mal? Ou os planos pagam mal porque empresas e profissionais que trabalham com planos cobram duas sessões?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um dilema complexo, mas de simples resolução, se:

1. Os profissionais da psicologia fossem mais unidos;

2. O Conselho Federal e os Conselhos Estaduais atuassem em parceria, tanto com planos como com psicólogos, na busca de um consenso;

3. Houvesse uma fiscalização efetiva sobre os planos e suas operadoras.

Neste momento, você, psicólogo, proprietário de clínica ou não, mas que trabalha com planos de saúde, pode estar me criticando e pensando que falo isso por não viver a realidade em que você vive. Não discordo de seu sentimento, mas discordo do pensamento, pois o dilema de Eutífron está diretamente ligado ao que na ciência da psicologia chamamos de correlação ilusória, isto é, cria-se uma percepção de uma correlação causal de dois conjuntos de variáveis entre os quais não há nenhuma relação. Ou ainda, cria-se uma superestimação de conexão entre duas variáveis.

De fato, os dois conjuntos apresentados estão em desconformidade com o que considero ético e legal. Para você, leitor que usa plano de saúde, ter uma ideia, os planos pagam, em média, entre R$ 25 a R$ 110 a sessão de psicoterapia — sendo R$ 110 algo raro de se encontrar. E para piorar, ainda demoram entre um e seis meses para depositar na conta do profissional ou da clínica conveniada.

Além disso, não podemos ignorar que quem trabalha em uma clínica ainda divide este valor com a instituição, descontados os impostos. Outro ponto importante a destacar é que, atualmente, as clínicas só contratam psicólogos por CNPJ, ou seja, o psicólogo ainda tem de abrir uma empresa, ter um contador e novamente pagar imposto

sobre a metade que vai receber — metade essa que já teve o desconto do imposto da clínica pagadora. Consegue imaginar?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estamos falando de um profissional que minimamente passou cinco anos em uma faculdade e, se for um psicólogo razoável, ainda cursou uma pós-graduação e/ou investiu em livros para seu aperfeiçoamento. São, no mínimo, R$ 120 mil investidos em uma formação básica para atuar no mercado, ganhando aproximadamente entre R$ 35 e R$ 45 por sessão. Ou seja, este profissional vai precisar de no mínimo 4 mil sessões para recuperar seu investimento sem juros ou correção, algo como 23 meses atendendo oito pacientes por dia.

Salvo algumas exceções, os melhores profissionais não atendem por planos de saúde, e quando o fazem, é apenas em um período específico de sua semana (um, dois dias).

Ao contrário do que você, leitor, pode pensar, não estou aqui culpando o profissional trabalhador que se mata para pagar suas contas com dignidade. Muito pelo contrário. Quero aqui levantar a bandeira junto a nosso CFP para juntos criarmos uma comissão de negociação envolvendo a representante dos planos de saúde, psicólogos e agentes governamentais responsáveis pela regulação do setor.

Recentemente, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que institui a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares. Ora, sabemos que o Estado não consegue abarcar o que promete ou sanciona como lei. Assim, o mercado, por meio das clínicas que profissionais que aceitam planos de saúde, é que vão dar conta de mais esta demanda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E como eu já alertei em colunas passadas, não adianta o Ministério da Saúde e instituições privadas tentarem trabalhar com inteligência artificial sem a presença de psicólogos, pois se um dia um paciente informar que está ouvindo vozes, a inteligência artificial vai dizer que ele é esquizofrênico ou espírita.

Neste sentido, é sempre bom lembrar que um trabalho multidisciplinar é a melhor saída. Diversos olhares para o mesmo fenômeno. Enquanto, por exemplo, o psiquiatra trata o sintoma, nós, psicólogos, tratamos a causa.

Por fim, pergunto às nossas autoridades: não é melhor trabalharmos juntos para conseguirmos melhores pagamentos por sessão pelos planos de saúde e ter melhores profissionais atuando neste mercado, uma vez que para termos melhores psicólogos, os planos de saúde devem pagar melhor as sessões?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até a próxima!