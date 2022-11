Thiago Toledo retorna ao mundo gamer

Influenciador saiu dos games em fevereiro, após seu desligamento na Los Grandes, mas pretende voltar em 2023

O cenário do e-sports ganhou muita força nos últimos tempos, grande parte das pessoas que jogavam apenas por jogar ganhou notoriedade através de lives diárias. A pandemia contribuiu muito para que o mercado gamer ganhasse autoridade nas redes sociais.

Thiago Toledo, ou mais conhecido como “Toledo” no cenário do e-sports, é um atleta e influenciador de esportes eletrônicos que iniciou sua carreira aos 17 anos e hoje com 23 anos já passou por grandes organizações como: Vivo Keyd, Tropa GG, Los Grandes, porém após sair da Los Grandes em Fevereiro de 2022, decidiu dar uma pausa na carreira para trabalhar nos bastidores. “Quando sai da Los Grandes, senti que deveria me dar um tempo, sair da mídia, descansar, as lives estavam me cansando e decidi parar, fui trabalhar nos bastidores como assessor de mídias sociais e imprensa, porém agora eu quero volta!”, comentou Toledo.

O atleta que pretende voltar ao cenário gamer no ano de 2023, disse que seus planos hoje não são mais com o Free Fire, jogo o qual o tornou conhecido em 2020 quando fazia lives na plataforma “Booyah”, esse ano de 2023 promete e ele entrar no cenário profissional de Valorant!

“Estou treinando muito e me dedicando, gosto muito do game, acho que com foco e dedicação, o sucesso é real!” – pontuou o atleta.

Além de se profissionalizar no game, Toledo também comentou que pretende fazer lives e criação de conteúdo voltado ao game novo.“Valorant, que está tendo uma grande fama no e-sports é a nova oportunidade dos games”, concluiu.