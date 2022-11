Thiago Barbosa vence concurso internacional

O modelo se tornou o Mister Teenager Grand International 2022



Após vencer o Mister Brasil Teenager em 2020 e ser eleito embaixador do Mister Brasil Beleza do Bem em 2021, o jovem Thiago Barbosa passou a ser referência no mundo da moda e beleza. Carismático e sempre simpático, ele atrai diariamente centenas de novos fãs e seguidores em suas redes sociais, que também com a ajuda da imprensa de todo país, deixaram Thiago conhecido nas redes sociais e em todo país.

Dono de uma beleza ímpar, Thiago se preparou muito para disputar a etapa internacional do concurso. Foram meses de muita dedicação em treinos, dieta, estética e muito mais, que tornaram o jovem ainda mais apto para concorrer com classe e elegância este certame internacional.

Com mais de 25 países participando, o Mister Grand International aconteceu em Porto Alegre no Rio Grande do Sul entre os dias 10 e 16 de novembro. Em todas as etapas, Thiago foi muito bem-preparado e conquistou todos os jurados com seu charme e beleza.

No dia da grande final, Thiago Barbosa deu um verdadeiro show de beleza e carisma na passarela, conquistou o público e os jurados e se consagrou vencedor do título máximo da beleza jovem no universo, o Mister Teenager Grand International 2022, onde deixou Paraguai e México em segundo e terceiro lugar respectivamente.

Thiago Barbosa tem 23 anos, é apaixonado por empreender e agora tem a grande missão de representar os jovens de todo o mundo através do seu título em que foi consagrado, além de também assumir um grande papel social de levar paz e esperança para milhares de jovens através de sua voz, atitude e legado.

Como curiosidade, na categoria Mister Grand International, depois de dois anos, o vencedor foi o também brasileiro Gil Raupp, formando assim uma dobradinha de vitórias para o Brasil. Em 2018 o vencedor foi brasileiro, o Mister Brasil Bruno Poczinek que é Policial Militar em Joinville, Santa Catarina e também esteve presente no evento acolhendo aos candidatos de todas as partes do mundo.

Parabéns, Thiago! Que seu reinado seja de grandes conquistas e realizações.