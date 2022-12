Os métodos infalíveis de Filippe Holzer para vendas on-line

O profissional aplica técnicas inteligentes de marketing, visando seu faturamento e lucro. Maíra Cardi é um dos nomes famosos que colheram informações desta fonte

A palavra-chave que pode definir Filippe Holzer é monetização do conhecimento. A busca por estratégias de vendas online tem crescido nos principais navegadores. Em 2020 o Brasil ganhou 20,2 milhões de consumidores no e-commerce. Nessa tendência, o conhecimento do público alvo é essencial para que se comuniquem as novidades de forma atrativa.

Para que isso aconteça da forma esperada, precisa-se saber quais caminhos impulsionam esse lançamento. E nesse caso, Filippe Holzer é expert para a orientação do assunto. Criador do ‘Método Monstruoso’ e ‘Reunião Secreta’, ele ocupa o cargo de uma das profissões do futuro: a de lançador de produtos digitais.

Referência nessa área, os métodos dele já são considerados por seus aprendizes como ‘infalíveis’. O lançador digital é o que faz a diferença entre agência de lançamentos e o gestor de tráfegos. Ele aplica técnicas inteligentes de marketing, visando seu faturamento e lucro. Maíra Cardi é um dos nomes famosos que colheram informações desta fonte.

Os métodos apresentados no ‘Projeto Monstruoso’ prometem elevar os produtores a 6, 7 ou 8 dígitos. No projeto, o mentorado tem acesso a 4 esferas diferentes: Estratégia, Growth, Gestão e Mindset. Focando em: tráfego, copywriting, vendas; gestão de concepção, setup e execução; growth de entregabilidade e conversão; e mindset de mentalidade e também execução.

“Meu método é baseado em muita prática, avaliação, reajustes e aperfeiçoamento contínuo de tudo que faço”, comenta Holzer. As ferramentas como Whatsapp, e processos como Onboarding, High Ticket e Debriefing são direcionados não só para coprodutores ou donos de agências, mas para prestadores de serviços também. “Se você é prestador de serviço e quer ganhar mais, deve aprender as melhores estratégias para entregar mais resultado nos seus projetos”, revela.

E complementa: “Desenvolver a habilidade de olhar para qualquer negócio e saber exatamente qual é o próximo passo para a escala”. A escolha da profissão atual foi por ter visto muito ‘amadorismo’ no setor. Holzer é formado em Sistemas e Marketing, MBA em Projetos e Mestre em Engenharia de Softwares. Foi um dos cérebros responsáveis por estratégias de players no mercado como de Wendell Carvalho e O Corpo Explica.