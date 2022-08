João Bosco e Gabriel gravam DVD “Dois Lados” em Goiânia

Com João Neto e Frederico, Mc Jotapê, Luiza Martins e Clayton e Romário, dupla mostra mega produção

Com cenário totalmente high-tech e uma seleta plateia de convidados, João Bosco e Gabriel gravaram na última terça, dia 9, em Goiânia, no espaço Cedro Eventos, o DVD que promete fortalecer, ainda mais, a carreira dos sertanejos. Por serem tão versateis e transitarem bem em todos os ritmos, que o registro ganhou o nome de “Dois Lados”. Afinal, a dupla, que mais cresce no mercado e tida como revelação, faz questão de adicionar diferentes elementos em seus trabalhos.

Donos da animada “Alô Ex Amor” e da balada romântica “Assume A Gente”, eles contaram com João Neto & Frederico, MC Jotape, Clayton & Romário e Luiza Martins como participações especiais e fazendo jus a tamanha pluralidade.

“Deus nos presenteou com canções incríveis, inclusive, foi um difícil trabalho eleger quais entrariam no repertório. Com este projeto, vamos tocar em várias fases das pessoas. Vamos marcar aquele amor latente, o sofrimento de um solteiro e até mesmo a curtição da vida”, afirma João Bosco.

Ao todo, 12 faixas, sendo 10 inéditas e 8 autorais, foram registradas no espaço Cedro Eventos, com cenografia moderna e grandiosa. A produção musical é assinada por Dudu Oliveira e muito em breve vai ter sua primeira canção divulgada.

“Tem moda pra dançar, tem letra para beijar na boca e para superar e sofrer. Estamos preparando um repertório incrível para surpreender vocês, projeto feito com muito carinho. Gostamos de escrever músicas em que a galera se identifique, então, vamos cantar a realidade que vemos no dia a dia”, explica Gabriel.

João Bosco & Gabriel detém atualmente cerca de 350 milhões de visualizações em apenas uma plataforma digital, além de 3M de ouvintes mensais no Spotify. O sucesso pode ser visto pela agenda lotada de shows e presença em todas as principais emissoras de TV.