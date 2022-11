Felipe Araújo lança parceria inédita com MC Hariel

“Até Achar Alguém” chega às plataformas digitais nesta quinta (18)

“Até Achar Alguém”, o dueto com Hariel, é a primeira faixa do EP “Felipe Araújo – Esquenta Dois”, produzido a partir do show gravado pelo cantor em outubro, em Goiânia em chega nesta quinta-feira, dia 17/11 em todas as plataformas digitais e sexta-feira (18) ganha versão em clipe no canal do artista no YouTube.

O título é mais uma aposta com assinatura da Universal Music e contou, na ocasião, com o prestígio de MC Hariel, além da presença de Cristiano no palco.

Após o gigante “Clube do Araújo”, o cantor propõe o retorno a um projeto totalmente identificado com o universo sertanejo e apresentação intimista que reuniu uma plateia de 400 convidados. A cenografia trouxe a concepção de um ambiente de bar, em trabalho de Pedro Paulo, com execução da APP Cenografia. A direção de vídeo foi de Júlio Loureiro, com direção-geral de Júlio Loureiro, produção executiva da Eshow, de Emmanoel Camargo, e direção musical de Blenner Maycom.

Foram 12 músicas gravadas na ocasião. O EP “Esquenta Dois” se completará com “Despedida de Sofrimento”, “Trate Ficante como Ficante”, “Trair Não Vale A Pena”, “Mesmo Medo” e “Para Cê Tá Mal”. A seguir, virá o EP “Esquenta Dois – 2”, que reunirá as faixas “Dedo do Meio”, “Minha Felicidade”, “Volta Aliança pro Dedo”, “Vira Bagunça”, “Maloqueira” e “Mão de Rua”.