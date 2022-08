Felipe Araújo lança EP com Péricles nesta sexta-feira

Parceria chega em todas as plataformas digitais na quinta (4) e no canal do artista no YouTube no dia seguinte

Comandando um projeto que une as paixões nacionais futebol, sertanejo e pagode, e que teve direito a gravação de DVD em Belo Horizonte e a série na GloboPlay, trazendo os maiores ícones como Dilsinho, Thiaguinho, Turma do Pagode, Menos é Mais, Pixote, Alexandre Pires e Sorriso Maroto e craques como Neymar, Denilson, Daniel Alves, Arrascaeta, Paolo Guerrero, Falcão, Gabriel Jesus, Vinicius Jr, Arthur Melo e Thiago Silva, Felipe Araújo apresenta um EP bônus, nesta quinta-feira (4), em todas as plataformas digitais e na sexta-feira (5) em seu canal do YouTube. Trata-se da parceria com o cantor Pericles, que não conseguiu marcar presença na gravação ao vivo, mas esteve em estúdio e, por isso, surgiu a ideia de lançar os áudios gravados com ele como bônus do especial.

Seguindo os moldes de “Clube do Araújo”, o EP com Péricles chega com 3 músicas: “Uma Mentira a Mais” (inédita), “Eu e Você Sempre” (pagode) e uma versão incrível de “Amor da sua Cama” (sertanejo).

Destaque para “Amor da Sua Cama”, pelo que ela representa para o Felipe e toda a emoção que ele sentiu ao ouvir Péricles cantar essa música. “Essa música tem muita representatividade em minha carreira, foi um dos meus grandes hits, bem no comecinho. Ver Pericles cantando me gerou à cabeça um filme de tudo que já vivi e de tudo que conquistei nesses anos. É um presente de Deus”, comenta.

“Eu e você sempre”, já conhecida do público e um clássico do pagode que ganhou voz com o pagodeiro, traz uma nova roupagem no dueto com Felipe Araújo. Já “Uma mentira a mais” revela a história de um casal que está a passo do fim. “Outra vez você vai mentir/ E dessa vez não vai/ Não vai ser pra mim (e vão te perguntar viu) /Vocês estão juntos (a gente tá) / Vocês já viajaram pra Dubai (não a gente ainda tá vendo se vai) /Aí aí aí uma mentira a mais tanto faz/ Já que a gente tá”.

“Agora, sim, encerro a divulgação do ‘Clube do Araújo’ com chave de ouro. Tenho certeza de que a galera vai curtir”, finaliza Felipe Araújo.