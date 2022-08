Grupo de pagode Doce Encontro se apresenta pela primeira vez em Brasília para celebrar 19 anos de carreira

Os rapazes se apresentam no Samambaia Music Fest, no próximo sábado

Para celebrar os 19 anos de carreira, o grupo de pagode Doce Encontro estará em Brasília no próximo sábado, dia 6 de agosto, para participar da primeira edição do Samambaia Music Fest.

Samambaia Music Fest contará também com a presença do cantor Rodriguinho

O evento será no Hostel Music (Minas Tenis Clube – SCEN – Asa Norte, Brasília / DF), a partir das 18h, e contará também com a presença do cantor Rodriguinho.

A apresentação do grupo paulista formado em 2003 por Eder Miguel, Tiago Alexandre, Cauê Neves e Thiagão será repleta de clássicos do samba e do pagode que marcaram essas quase duas décadas do Doce Encontro e também de outros grupos de sucesso.

Entre as famosas músicas autorais que farão parte do show, estão: “Alucinado”, “Lugares Proibidos”, “Homem Perfeito”, “Sem Razão”, “Diga Sim pra Mim” e “Segue sua Vida”.

Como parte das comemorações dos 19 anos de carreira, o grupo celebra pela primeira vez em Brasília no próximo sábado, dia 6 de agosto

SERVIÇO – SAMAMBAIA MUSIC FEST

Dia: 06/08/2022 (sábado)

Horário: 18h

Local: Hostel Music

Endereço: SCEN – Asa Norte, Brasília / DF (Dentro do Minas Tenis Clube)

Ingressos: a partir de R$ 80,00, com vendas online no Sympla

Classificação etária: 18 anos