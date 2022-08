Ex-CLT, Diego Martone conta como conseguiu fazer R$ 12 milhões em vendas

O influenciador e empreendedor ajuda milhares de pessoas com seu conteúdo

Quem vê a vida do empresário e influencer Diego Martone nos dias atuais pode até subentender que o caminho foi fácil, mas pelo contrário, sua vida foi de muitas batalhas e provações. Durante boa parte da infância, Diego morou com a mãe em um albergue. Ao completar 10 anos de idade, o influencer foi informado que não poderia mais morar com ela pelo fato de ser homem e, com isso, a única solução era ir morar em uma espécie de “orfanato”.

Quando o tio de Diego ficou sabendo do ocorrido, solidarizou-se com a história e o levou para morar com ele e a avó em Praia Grande-SP. O jovem nunca teve uma vida fácil, sempre teve diversos desafios e precisou amadurecer muito rápido.

Diego já fez de tudo um pouco para garantir seu sustento. Vendeu bolos de pote na praia, foi guarda-vidas e atuou no telemarketing. Seu último trabalho como CLT foi como porteiro. Após os diversos trabalhos distintos, o jovem entrou para o marketing multinível, trabalhando com uma marca de perfumes e cosméticos super reconhecida.

Durante a permanência no marketing multinível, Diego fez alguns cursos responsáveis pelo business que ele sabe fazer hoje. Atualmente o jovem já faturou mais de 12 milhões de reais com marketing digital e já ajudou milhares de alunos por todo o mundo a conquistarem sua renda. “Tive tudo para dar errado, não venho de família rica, tudo que tenho hoje foi através de muito esforço e suor. Eu consegui mudar a minha realidade de vida e a da minha família através do marketing digital,” pontua.