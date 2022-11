DJ Thami Galvão fala sobre chegada no ramo musical

A atriz paralisou sua carreira no teatro devido a chegada da pandemia

A atriz — e agora dj — Thami Galvão é só alegria quando o assunto é seu novo passo na carreira. Depois de um longo período no teatro e algumas participações na TV, a gata se destaca na vida musical.

A musa tem se saído muito bem no comando das pickups: “Eu nunca pensei em nenhuma outra profissão que não fosse a minha, até que por influência do meu amigo Samir Valle, comecei me encantar pelos beats e fui desenvolvendo esse meu lado, tomara que o pessoal goste estou estudando bastante pra não ser só mais uma”, conta.

Com uma breve pausa no teatro e toda essa dedicação pra música, Thami nos contou que os projetos não param por ai: “O artista em si precisa estar sempre em movimento, eu procuro me produzir sempre e estudar coisas novas, hoje o mercado consume muitas coisas e quero estar preparada para o novo momento da nossa indústria né? (risos) E a arte é isso, só sei que estou feliz e não quero que seja algo na obrigação, estou meio que em um namoro com a música, tô indo com cautela” continua.

Não é nenhuma surpresa que o desemprego causado pela pandemia tenha afetado diversos artistas, principalmente de teatro, que tiveram que se reinventar para conseguir sobreviver no país. Esse fato não foi diferente para a atriz e digital influencer Thamires Galvão. Ela conta que ficou desempregada e começou a carreira de influencer através das mídias digitais. Afinal, foi através da internet que muitos artistas conseguiram se expressar longe dos palcos