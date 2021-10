Exclusivo: “Achei que a desistência de Medrado, mostra o personagem que ela realmente é.” diz Deborah Albuquerque sobre sua rival Fernanda Medrado

A coluna conversou com a ex Power Couple, Deborah Albuquerque sobre o reality “A Fazenda”

Hoje vamos falar do reality mais comentado do Brasil no momento: A Fazenda 13. Conversamos com a ex Power Couple, Deborah Albuquerque, que ficou em segundo lugar no programa ao lado do seu namorado Bruno Salomão, protagonizou diversos barracos e tretas com os casais Mari e Matheus, Márcia e Rod, Nina e Felipe, Mirela e Yugnir e sua principal rival Medrado e Claytão.

Em entrevista exclusiva, Deborah fala sobre seu podcast, seus favoritos na Fazenda e briga com Fernanda Medrado.

Confira:

Bruninho Afonso: O que tem achado da fazenda 13?

Deborah Albuquerque: Estou achando que essa edição está bem acelerada. A Fazenda está seguindo seu rumo com audiência e a apresentação da Galisteu está dando um novo toque. Alguns participantes sinceramente não sei quem são, rs

Bruninho Afonso: Quem é seu favorito para ganhar o prêmio?

Deborah Albuquerque: O meu favorito antes de começar o pgm para ganhar era o Dynho, convivi com ele no Power Couple e sei que tem um coração bom. Na Day vejo uma força parecida com a minha. Vejo nela um pouco do que fiz no Power Couple, então torço pra ela. Protagonista são Day e Rico, não tem como dizer o contrário. O Rico tem muitos erros, a Day já é mais objetiva.

Deborah Albuquerque. Foto: Divulgação

Deborah Albuquerque. Foto: Divulgação

Deborah Albuquerque. Foto: Divulgação

Bruninho Afonso: O que achou da atitude da sua eterna rival, Medrado, em bater o sino e desistir do jogo?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Deborah Albuquerque: Eu achei errado ela ter perseguido a gente enquanto estávamos confinados e quando a gente saiu o programa já tinha acabado. Fez uma baita provocação no quebra Power e fez uma live com a mãe da Mariana falando que eu tomava tarja preta. Acho que ela chegou no Power com muitos aliados e se sentiu confortável, chegou na Fazenda, não tinha aliados e bateu o sino. Não tenho empatia por ela, ela não teve empatia por mim.

Achei que a desistência dela mostra o personagem que ela realmente é.

Bruninho Afonso: Tem recebido muitos convidados no seu podcast. Quem seria seu convidado dos sonhos?

Deborah Albuquerque: Sim, tenho recebido muitos convidados! Já tive o convidado dos sonhos, sempre fui fã da Luiza Ambiel e tive o prazer de poder entrevistá-la. Estou querendo muito entrevistar a Mara Maravilha, ela está na minha listinha! Estou muito feliz pois o canal tem crescido muito. No fim do mês teremos uma novidade bem bacana mas é surpresa! Rsrs.

Bruninho Afonso: Toparia participar de um novo reality?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Deborah Albuquerque: Eu toparia participar de outro reality no ano que vem. Esse ano eu quero ficar com minha família, minha filha. Jamais bateria o sino, seria injusto ocupar o lugar de quem realmente gostaria de participar. Seria uma covardia tanto com a emissora quanto com o público.