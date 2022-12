Conheça Anna, o novo acerto do pop

Nos últimos anos, a música pop brasileira está apresentando uma crescente evidência nas plataformas digitais, eventos musicais e nos meios de comunicação. A isto, podemos atrelar os grandes nomes que surgiram nos últimos anos e, felizmente, há um novo nome despertando neste cenário: Anna.

Nos últimos anos, a música pop brasileira está apresentando uma crescente evidência nas plataformas digitais, eventos musicais e nos meios de comunicação. A isto, podemos atrelar os grandes nomes que surgiram nos últimos anos e, felizmente, há um novo nome despertando neste cenário: Anna.

Nascida e criada em São Paulo, a jovem aproveitou toda sua vida para desfrutar ao máximo de tudo que a cidade poderia oferecer. Inspirada nas constantes inovações e na vida urbana, ela se sente preparada aos 23 anos para iniciar a carreira musical, agora no POP.

Por incentivo da família, Anna foi desde a infância influenciada a se dedicar ao ramo artístico, com aulas de atuação, canto, dança e instrumentos musicais, como violão, ukulele, cajon, piano e teclado. Os sonhos de estar nos palcos era projetado por todos ao seu redor, que sempre notaram a estrela ali presente. Eclética e apreciadora da boa música, absorve referência de diferentes estilos, como pop, mpb, r&b, funk music e jazz.

Trabalhando como cantora desde seus 14 anos, em 2016, aos 16 anos, o primeiro grande desafio: subir ao palco do maior reality show musical do país. Ainda assumindo o nome de batismo, a cantora se apresentou no The Voice Brasil, exibido pela Rede Globo, e encantou os técnicos Michel Teló, Lulu Santos, Claudia Leitte e Carlinhos Brown. Foi através da faixa “Apenas Mais Uma de Amor”, de Lulu Santos, que o Brasil conheceu a potente voz, que lhe permitiu chegar até as quartas de finais da competição.

A partir daquele momento, o show business nunca mais foi deixado de lado. E Anna, que já atuava antes de dar início à sua carreira na música, passou a trabalhar com as suas duas grandes paixões: o teatro e o canto. Nos palcos dos grandes teatros do país, ela participou de peças musicais, por diversas cidades como Rio de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre e Curitiba.

O forte timbre vocal lhe permitiu ainda que participasse de orquestras sinfônicas, entre elas a Bachiana Filarmônica Sesi-SP, regida pelo Maestro João Carlos Martins, e muitas outras.

Ambiciosa, Anna sonha em dominar as paradas musicais e para isso, já iniciou os trabalhos: em breve, uma parceria inédita com o cantor Lincoln será lançada e promete conquistar o Brasil. A música trata-se de uma celebração aos novos momentos, corando assim, a nova fase musical.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E as novidades não param por aí: uma turnê inédita está sendo preparada, com um repertório repleto de muitos sucessos, que irá surpreender os fãs, com quem Anna faz questão de manter uma relação próxima e de amizade, já que são eles os responsáveis pelo êxito. Além de cantar, Anna assina a autoria de muitas faixas que serão lançadas.

Anna promete ser o novo nome da música brasileira e os números não escondem. Em apenas uma rede social são mais de 351 mil seguidores, além de deter uma equipe completa e profissional que irá guiá-la nesta nova fase. “Meu maior sonho sempre foi ser feliz e bem sucedida trabalhando com arte. Sempre. É uma profissão muito desafiadora, que exige muitos sacrifícios e abdicações, mas não tem nada melhor do que deitar a cabeça no travesseiro e saber que estou seguindo meu propósito”, afirma.