“Faminto e com vontade de investir”, Caito Maia volta ao ‘Shark Tank Brasil’

Em novo momento da carreira, fundador da Chilli Beans quer orientar cada vez mais empresários

Fãs e admiradores de Caito Maia, fundador da Chilli Beans (a maior marca de óculos da América Latina), já podem comemorar: a nova temporada do “Shark Tank Brasil”, que vai ao ar pelo Sony Channel, chega na sexta-feira, 24. Este é o sexto ano do programa e o quinto com o empresário paulistano na bancada dos “sharks” – os investidores que avaliam os negócios dos participantes do programa.

“Estou faminto e com vontade de investir, ainda mais nesse momento novo que vivemos. O mundo deu uma chacoalhada e virão muitas oportunidades legais, não só no lado tecnológico e online, mas no físico também”, ele comenta, animado com o retorno do programa. Também retornam ao time de tubarões os empresários João Appolinário, José Carlos Semenzato, Carol Paiffer e Camila Farani.

No segundo ano da pandemia, Caito Maia quer usar do seu conhecimento e experiência em negócios para guiar empresários em tempos de crise, para isso se utilizando de diversas plataformas, como a TV, o rádio e as redes sociais. “Meu grande motivo de fazer o ‘Shark Tank’ é dar uma luz para as pessoas. Não existe prazer maior do que ser parado por uma mãe no shopping, dizendo que o filho dela, de 10 anos, quer tirar uma foto comigo. Se eu puder ajudar uma criança a pensar em seu futuro, então pra mim valeu a pena fazer o programa”.

3 Perguntas para Caito Maia

Bruninho Afonso: Quais as novidades da nova temporada do Shark Tank Brasil?

Caito Maia: Para mim, uma das maiores novidades é o nível de preparo dos empreendedores, eles estão muito mais espertos, muito mais profissionais, mais preparados para fazer. E o valor dos negócios, que dobrou. Os investimentos quase triplicaram em relação às temporadas passadas. Essas são as duas coisas que me chamaram atenção.



Bruninho Afonso: Você é um renomado e respeitado empresário, qual a dica você dá para empresários retomarem seus negócios pós pandemia?

Caito Maia: Depois da guerra, depois dessa loucura que a gente viveu, o mundo mudou, algumas coisas deixaram de ser consumidas e outras passaram a ser consumidas com muita força. O grande lance é quando o empreendedor tem a obrigação de entender esse novo comportamento, essa nova vontade, essa nova fome do consumidor e adequar o seu portfólio ao seu novo mundo. A gente fez aqui na Chilli Beans com óculos de grau e deu muito certo. Mais do que nunca, depois de tudo que a gente viveu, a relação das marcas com o consumidor vai ficar cada vez mais forte. Eu acho que quem souber contar essa história de um jeito bacana e verdadeiro vai fazer a diferença.

Bruninho Afonso: Quais seus projetos futuros na TV e como empresário?

Caito Maia: Eu faço o Shark Tank Brasil, tenho um programa na rádio – “Se parar o sangue esfria” na Rádio 89. Estamos vendo algumas outras possibilidades que vão acontecer e tenho a minha querida da Chilli Beans, com o lançamento da Ótica Chilli Beans que a gente já colocou em prática e, graças a Deus, está indo muito bem.