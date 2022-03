Brasiliense Mazza se une com Pelé Milflows e Lucas Muto para lançamento no projeto AltamiraTV

O lançamento do projeto ocorreu no dia 04 de março pelo canal da Altamira TV que conta com mais de 200 milhões de visualizações e 500 mil inscritos, onde também encontra-se o hit “Vem cá” de Pelé com mais de 150 milhões de visualizações. A conexão ocorreu após convite do produtor musical “Liu Beatz” em uma ida de Mazza à cidade de São Paulo.

Com produção de Liu Beatz e TheBosh o projeto intitulado de “AltaVerão #1 Muy Guapa” conta com um audiovisual a cara do verão e batidas inspiradas no Afrobeat, além de tudo traz uma mistura de três estados, DF, RJ e SP ( cidades onde residem os artistas). Disponível em todas as plataformas digitais de música, vale a pena conferir.

Acompanhe um pouco mais do lançamento seguindo as redes sociais dos artistas;

AltaVerão #1 Muy Guapa – Pelé MilFlows | Mazza | Lucas Muto (Prod. Liubeatz e TheBosh)