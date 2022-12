B. Hulmann lança produto para métodos Low e No Poo

A fórmula contém compostos 100% de ativos vegetais como a manteiga de cupuaçu, ideal para cabelos quebradiços, secos e ressecados

Lançado pela marca B.Hulmann, o finalizador em barra Dream Curly tem uma função inovadora e que tem sido muito procurada em produtos capilares: a liberação para Low e No Poo. Quer entender essa diferença?

São métodos criados para cuidar dos fios sem que se utilizem componentes cosméticos que os agridam. São esses: sulfato, petrolato, silicones, parabenos e ftalatos que são utilizados para tornar o plástico de PVC flexível, também em produtos para cabelo!

A fórmula contém compostos 100% de ativos vegetais como a manteiga de cupuaçu, ideal para cabelos quebradiços, secos e ressecados devido à longa duração das propriedades de hidratação e a manteiga de karité, excelente emoliente. A liberação para Low e No Poo surge a partir dessa premissa de utilização de elementos naturais.

Low Poo

Esse método consiste em lavar apenas com pouca espuma. Sendo assim, os shampoos que são liberados para Low Pow, não retiram a cutícula do fio. E fazem também uma limpeza suave no couro cabeludo.

No Poo

Os higienizadores No Poo são com base condicionante e surfactantes não- iônicos, por isso não fazem espuma, são um creme de limpeza. Não é recomendado para pessoas com couro cabeludo oleoso. Para as cacheadas é importante considerar que diminuirá bastante o frizz.