5 Aplicativos Para Quem Adora Facilidades no Celular

A grande maioria das pessoas possui e utiliza o celular com frequência durante as atividades do dia a dia, para falar com familiares e amigos, jogar um dos milhares de jogos disponíveis e até mesmo para resolver diversas situações da nossa rotina. Este último ponto será nosso assunto de hoje! Com cada vez mais atividades para realizar e menos tempo disponível, as pessoas buscam por simplicidade durante a rotina, ou seja, procuram sempre pela maneira mais fácil de resolver as pendências. Com base nisso, serão apresentados a seguir 5 aplicativos diferentes que irão facilitar o seu dia a dia, oferecendo produtos e serviços comuns para a nossa rotina.

Medicamentos

O Medicamentos surgiu com a ideia de fornecer o acesso às bulas dos medicamentos existentes nas farmácias, uma vez que nem sempre todos os remédios possuíam uma caixa aberta para fazer a consulta. Com o crescimento do aplicativo, foram oferecidos mais recursos interessantíssimos para os profissionais, como a solicitação de inclusão e até mesmo a revisão de medicamentos. Recentemente, o aplicativo lançou a versão para os pacientes, permitindo a você consultar a bula dos remédios que possui, tudo isso na tela do seu aplicativo! Desta forma, você poderá evitar confusões e erros durante a utilização dos medicamentos!

AZpop

Sabe aquele serviço que surgiu de última hora e você não conhece ninguém que possa resolver? No AZpop você encontra! Somente no AZpop você encontra milhares de serviços na sua cidade, como encanadores, eletricistas e oficinas mecânicas. Além disso, após selecionar o prestador de serviço que mais te agrada, com apenas um clique você entrará em contato diretamente com o WhatsApp do prestador! Isso garante velocidade e eficiência durante o contato com o prestador, ajudando a resolver de forma rápida problemas que costumavam causar dor de cabeça.

Meu Mercado em Casa

Fazer compras, especialmente em supermercados, é uma tarefa que exige tempo por parte das pessoas, que possuem cada vez menos tempo disponível. Diante disso, cresce a cada dia o número de supermercados que realizam o atendimento pela internet ou mesmo aplicativos que fazem reúnem diversos supermercados em um só lugar, como o Meu Mercado em Casa. Através do app do Meu Mercado em casa você encontra os supermercados mais próximos de você, além de melhores opções de preços e agilidade de entrega. Com isso, você pode realizar as compras sem sair de casa, recebendo tudo de uma maneira extremamente prática! Aproveite!

KDCARE

Quem já precisou contratar um profissional da saúde sabe das dificuldades de encontrar um prestador deste serviço em pouco tempo. Com o aplicativo do KDCARE isso não será mais problema! O KDCARE reúne no aplicativo dezenas de profissionais da área de saúde, como enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e especialistas de diversas outras áreas, que prestarão um atendimento à domicílio imediatamente ou mediante agendamento, conforme você precisar. Assim, chega de preocupações e dores de cabeça na hora de encontrar os melhores profissionais da saúde da sua região!

Economia DF

O Economia DF é um aplicativo desenvolvido pela Secretaria de Economia do Distrito Federal, que possui o objetivo principal de oferecer uma central de serviços para os habitantes. Através do aplicativo desenvolvido, você poderá cadastrar seus veículos para consultar os débitos do IPVA, cadastrar imóveis e verificar a situação do IPTU, consultar as notas fiscais eletrônicas do Distrito Federal e até mesmo ler as notícias do site da Secretaria de Economia do Distrito Federal. Em função da demora para se obter estes serviços em meio presencial, o aplicativo cai como uma luva para quem deseja velocidade e agilidade no dia a dia.

Como você pode perceber, foram apresentados aplicativos de diversas áreas de atuação do nosso cotidiano, facilitando as nossas ações nas mais variadas atividades comuns a todos. Além dos aplicativos mostrados acima, existem uma série de apps que podem ajudar a sua rotina e facilitar as suas atividades, que podem ser encontrados com uma fácil busca em seu celular. Outro fator muito interessante é que estes aplicativos estão disponíveis gratuitamente, o que garante o acesso a todas as pessoas que desejarem estas facilidades! Portanto, aproveite, você só tem a ganhar com estas novidades!