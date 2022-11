Venha para a natureza selvagem e celebre em segurança completa o Dia Internacional da Onça Pintada

No Hotel das Cataratas, localizado no Parque Nacional do Iguaçu, morada das fantásticas cataratas, você estará inserido no habitat de centenas de espécie da fauna e flora brasileira



O Hotel das Cataratas é o único empreendimento hoteleiro localizado dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Morada das Cataratas do Iguaçu e formado por 185 mil hectares de reserva florestal, o Parque Nacional é habitat de centenas de espécies da fauna e da flora brasileiras.

Hotel das Cataratas contribui ativamente com a preservação ambiental local

Além da responsabilidade e dedicação com hóspedes e visitantes, o Hotel das Cataratas contribui ativamente com a preservação ambiental local, especialmente no que diz respeito à proteção aos animais nativos da região. Desde a chegada do grupo Belmond, 9 milhões de reais foram investidos no Parque Nacional do Iguaçu, sendo parte dessa verba dedicada ao projeto Onças do Iguaçu.

Todos os anos, o Dia Internacional da Onça Pintada é comemorado no dia 29 de novembro. Na data e nos dias que antecedem a comemoração, o Hotel das Cataratas trabalha em ações que buscam reforçar a importância da iniciativa e arrecadar verbas para o projeto.

O único empreendimento hoteleiro localizado dentro do Parque Nacional do Iguaçu

Neste ano, a programação será ainda mais especial. O hotel vai receber a artista Heloisa Hariadne, considerada um dos nomes promissores da cena artística contemporânea. A artista busca inspiração a partir do estudo minucioso de escuta e entendimento do próprio corpo e dos elementos da natureza.

Ao longo de uma semana, Heloisa estará no Hotel das Cataratas com a missão de criar uma arte inédita e exclusiva para a icônica Kombi rosa localizada no jardim em frente ao hotel, que ganhará novo visual inspirado na natureza exuberante da região e, principalmente, na beleza das onças pintadas.

“Me sinto muito lisonjeada com este convite. Acho que arte e natureza estão diretamente ligadas e o tema da preservação ambiental e biodiversidade são importantíssimos. Espero poder ajudar a trazer ainda mais incentivos para esse projeto tão bacana”, revela Heloisa.

A artista Heloisa Hariadne é considerada um dos nomes promissores da cena artística contemporânea

Durante o período, além da programação especial com a artista, o hotel terá em sua agenda uma série de ações com o propósito de imergir ainda mais os hóspedes e convidados no tema levantado pela causa, a começar pela Exposição na Magic Tree, que reunirá no jardim do hotel imagens incríveis do Onças do Iguaçu, a fim de representar a harmonia e o equilíbrio entre homem e natureza.

Uma oportunidade única é a Experiência Onças do Iguaçu, tour que acontece uma vez por ano e consiste em uma caminhada em meio a mata, guiada por Yara Barros, coordenadora executiva do Projeto Onças do Iguaçu.

Na ocasião, os participantes terão a oportunidade de conhecer o funcionamento e visualizar algumas imagens capturadas pelas armadilhas fotográficas, além de auxiliarem na coleta de amostras das pegadas dos animais que encontrarem durante o trajeto usando a mesma técnica dos pesquisadores em campo. Parte do valor da experiência é repassado ao projeto.

Yara Barros, coordenadora executiva do Projeto Onças do Iguaçu

Os hóspedes também poderão contribuir de outras maneiras. Idealizada pelo chef de bares, Nacir Zandoná, a Caipirinha Onça Pintada é um dos drinques exclusivos do hotel e tem 100% do seu valor revertido para o projeto. A bebida leva cachaça orgânica, tangerina, açúcar e, para finalizar, o maracujá, que faz uma brincadeira lúdica com as pintas das onças. Outra forma de contribuição é através da aquisição do mascote Avati (“ser encantado” na língua Tupi Guarani), uma onça de pelúcia idealizada em homenagem ao projeto, disponível na Signature Boutique, localizada dentro do hotel.