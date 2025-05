Veja três funcionalidades da harmonização de glúteo, que conquistou famosas como Grazi Massafera, Bruna Marquezine e Claudia Raia

Fazer séries de agachamentos, afundos, elevação pélvica e outros exercícios, além de ter uma dieta rica em proteínas são elementos essenciais quando se fala em fortalecer os glúteos. Também é possível contar com a harmonização glútea para ter o bumbum dos sonhos. Não à toa diversas famosas já fizeram o tratamento como Grazi Massafera, Bruna Marquezine e Claudia Raia, Carolina Ferraz, Gretchen, Virgínia Fonseca , Jojo Todynho e Juju Salimeni. A médica Dra. Paola Telles listou três benefícios do procedimento:

Harmonização de Glúteos

Bioestimulador de colágeno para firmeza da pele

De acordo com a médica, os glúteos não são imunes aos efeitos do tempo e do estilo de vida. “Por isso, o cuidado com a pele dos glúteos se tornou parte essencial do dia a dia das pessoas”.

Ácido hialurônico para dar volume

A Dra. Paola Telles destaca que, da mesma maneira que em outras partes do corpo, o ácido hialurônico pode ser aplicado nos glúteos, auxiliando na obtenção do formato pretendido, seja ele em formato de pêra, redondo, maçã ou quadrado.

Aminoácidos e tecnologias para endurecer o músculo

“O auxílio de tecnologias ajuda no aumento da musculatura e complementa o trabalho feito na academia. Além disso, tecnologias como o ultrassom micro e macrofocado podem fazer pontos de coágulos promovendo retração da pele e proporcionar melhora da flacidez”, explica.

Cuidado

A médica enfatiza a importância de verificar a qualificação do profissional e a procedência dos produtos utilizados. Sendo assim, desconfie de tratamentos baratos, pois produtos falsificados podem levar a casos graves como necrose do tecido. “É primordial escolher profissionais qualificados e estar ciente das desvantagens e riscos envolvidos”, acrescentou.