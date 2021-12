Um dos maiores leiloeiros do Brasil, Júlio Ramos aposta na proximidade com as pessoas e zelo no atendimento para construção da sua jornada de sucesso na área

Apesar de sua notoriedade, Júlio abre um largo sorriso quando o assunto é dividir experiências com outras pessoas. “Para mim, um concorrente não é um adversário”, afirma.

Há 17 anos atuando como leiloeiro público oficial e rural, Júlio Ramos guarda muito mais do que apenas conhecimento de estrada no setor de leilões oficiais e extraoficiais. Aliás, guarda não, compartilha, tanto com jovens iniciantes quanto com quem quiser saber da sua história.

Apesar de sua notoriedade, considerado um dos maiores leiloeiros do país, Júlio abre um largo sorriso quando o assunto é dividir experiências com outras pessoas. “Para mim, um concorrente não é um adversário”, afirma. Essa facilidade de lidar com o público, tão importante em sua atual profissão, vem de uma longa jornada de quase 40 anos como jornalista e radialista. Além disso, o leiloeiro já trabalhou como professor do SENAI e SENAC, em Santa Catarina, como gerente de loja e como supervisor de marketing, dentre outras ocupações.

Atual presidente do Sindicato dos Leiloeiros Públicos Oficiais e Rurais do Estado de Santa Catarina (SINDILEISC), em 1996 Júlio decide aliar o dom da oratória com os conhecimentos adquiridos através da faculdade de Direito, pós-graduação em Direito Geral e pós-graduação em Gestão e Promoção de Eventos para abrir sua primeira empresa. “Parti do zero, não tinha nenhum advogado na família”, ressalta o leiloeiro.

Através da tentativa e do erro, Júlio construiu um diferencial no mercado, baseado na proximidade com que trata seus contratantes, arrematadores e funcionários. Atualmente, a Júlio Ramos Leilões atua em 225 das 295 prefeituras do estado de Santa Catarina, com atendimento personalizado e prestação de contas clara.

Descendente de portugueses, Júlio acredita em um tratamento baseado em zelo, carinho e cuidado com o público-alvo de sua empresa, que ele diz vir de sua origem européia, que preza pela família e pessoalidade. “Tratamos todos como iguais”, ressalta o leiloeiro.

Júlio faz questão de enfatizar a importância que os leilões têm para o meio ambiente, já que muitas prefeituras leiloam materiais que seriam descartados, como sucatas, pneus velhos e óleo queimado, promovendo, assim, a sustentabilidade da região. “Acredito que o trabalho dos leilões seja, também, um trabalho social, neste sentido”, explica o empresário.

Outro grande diferencial em seu trabalho é a moderna plataforma eletrônica que disponibiliza para realização de leilões, onde ocorrem leilões de diversas partes do mundo, prezando pela segurança das informações de seus clientes e de todos os envolvidos.

Fora do trabalho, Júlio, apesar de caseiro, gosta de estar com pessoas, dividir suas histórias cômicas que aconteceram em leilões, fazer as pessoas rirem, cantar em diversos idiomas e, como diz, “de viver a vida”.