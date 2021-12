Com técnica inovadora, Dr. Aires promove cuidado estético para homens e torna-se referência em implante capilar

Para Dr. Aires, o grande propósito do seu trabalho é oferecer esse momento de cuidado para o público masculino. “Eles ficam mais felizes e se tornam chefes, maridos, filhos mais alegres, de bom humor”, acrescenta o médico.

Para Dr. Aires, o grande propósito do seu trabalho é oferecer esse momento de cuidado para o público masculino. “Eles ficam mais felizes e se tornam chefes, maridos, filhos mais alegres, de bom humor”, acrescenta o médico.

Cuidar da beleza e do bem-estar não é mais algo direcionado apenas às mulheres. Com mais de 15 anos de experiência em tratamentos capilares e estéticos, Dr. Aires sabe bem disso. Filho de pai barbeiro, ele esteve em contato, desde a infância, com esse universo do cuidado masculino. “Os homens vinham das fazendas fazer a barba e passar loção, e voltavam para suas casas bonitos”, conta o médico.

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Atualmente, muitos artistas e homens de sucesso optam pelo procedimento de implante capilar para melhorar a aparência e aumentar a autoestima, principalmente por conta das novas técnicas, que não utilizam bisturi e nem deixam cicatriz. “Hoje, os homens não têm mais tanta vergonha e medo de se cuidar”, afirma Dr. Aires.

Apesar das mudanças na forma de implantar fios, poucos ainda são os profissionais que dominam as novas formas de implante. A FUE-TICAP®️ é uma técnica aperfeiçoada pelo Dr. Aires, que realiza o transporte imediato capilar de milhares de fios de cabelos, através de microcirurgia, e que utiliza aparelhos de alta precisão óptica para remoção fio a fio.

Para chegar a esse método, o médico estuda há mais de 10 anos os distúrbios dos cabelos. Foto: Reprodução

Dentre as vantagens da FUE-TICAP®️, estão o pouco uso de agulhas no transplante, não deixar cicatriz linear posterior e efeito “boneca” no local do implante, uso da tecnologia de cristal Saphire FUE no lugar de bisturi, adoção de medidas artísticas para deixar o efeito natural do cabelo da pessoa e o CrioHair, que é o uso de geladeiras especiais durante a cirurgia para manter os fios em temperatura baixa e constante, o que aumenta a eficácia do procedimento.

Para chegar a esse método, o médico estuda há mais de 10 anos os distúrbios dos cabelos e viaja por diversos países, como França, Coréia, índia, EUA e Emirados Árabes, em busca de aperfeiçoamento, além de promover palestras dentro e fora do Brasil sobre o tema. Não é à toa que a Clínica Aires constrói, dia a dia, sua marca como referência de transplantes capilares e atrai diversos clientes, incluindo artistas famosos e grandes personalidades.

Para Dr. Aires, o grande propósito do seu trabalho é oferecer esse momento de cuidado para o público masculino. Foto: Reprodução

Para Dr. Aires, o grande propósito do seu trabalho é oferecer esse momento de cuidado para o público masculino. “Eles ficam mais felizes e se tornam chefes, maridos, filhos mais alegres, de bom humor”, acrescenta o médico. O objetivo, segundo Dr. Aires, é cuidar de cada homem, resgatar sua autoestima, através do implante capilar e dos procedimentos estéticos.

Esse propósito surgiu da junção de sua vivência na barbearia do pai e da sua afinidade com trabalhos manuais. Foi a partir desses dois pontos de partida que, ao cursar medicina, o médico decidiu trabalhar com implante capilar. “Queria unir o cuidar e os trabalhos manuais em minha profissão”, explica Dr. Aires.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Com investimento em tecnologias inovadoras, profissionais qualificados, atendimento de qualidade e muito amor ao cuidar de cada pessoa, a Clínica Aires honra a história de seu fundador e promove bem-estar humanizado, em um ambiente agradável e seguro.