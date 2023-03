Uberlândia supera BH e outras grandes cidades do Brasil na aquisição de imóveis verticais

O desempenho do mercado imobiliário local, um dos melhores do Sul e Sudeste, foi revelado por levantamento encomendado pelo Sinduscon-TAP e realizado pela Brain Inteligência

Uberlândia, a maior cidade do interior de Minas Gerais segue como um dos mercados mais promissores para negócios no país. Segundo pesquisa encomendada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba Networking (Sinduscon-TAP) a Brain Inteligência Estratégica, a cidade é um dos destaques das regiões Sudeste e Sul na venda de imóveis verticais nos últimos dois anos.

Uberlândia vendeu 12.241 apartamentos entre 2021 e 2022, e está à frente da capital mineira, Belo Horizonte

Crédito: Divulgação/Secom-PMU



O ranking foi divulgado na semana passada, durante evento organizado pela Sinduscon e exclusivo para o setor da construção civil, e tem como base dados de 2021 e 2022 da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic).



Com 12.241 apartamentos vendidos entre 2021 e 2022, Uberlândia está à frente da capital mineira, Belo Horizonte, e de cidades como Sorocaba (SP), Ribeirão Preto (SP), Piracicaba (SP), São José do Rio Preto (SP) e Londrina (PR). No último ano, o 2º maior município de Minas Gerais está entre os poucos mercados imobiliários do país que registraram aumento significativo no volume comercializado nesse segmento em relação a 2021.



“O ano de 2021 já havia sido muito bom, mas o que a gente vê é que, em 2022, Uberlândia superou o bom desempenho, comercializando cerca de 1.500 unidades a mais e indo na contramão de outras cidades brasileiras, que tiveram queda ou um resultado estável”, avaliou o sócio consultor da Brain, Guilherme Werner.

berlândia supera BH e outras grandes cidades do Brasil na aquisição de imóveis verticais | Crédito: Divulgação/Secom-PMU



O avanço apontado pela pesquisa Sinduscon-TAP/Brain acompanha o fortalecimento da economia de Uberlândia, que tem encontrado um importante estímulo nas políticas públicas desenvolvidas pela Prefeitura de Uberlândia, sob gestão do prefeito Odelmo Leão. “No meu retorno à gestão de Uberlândia, eu assumi um compromisso trabalhar muito para reconstruir nossa cidade e resgatar a credibilidade que o município historicamente sempre teve diante da população e dos empresários. E uma das frentes que trabalhamos foi na modernização e desburocratização do executivo, pois, quando não podemos muito, temos de ser facilitadores. Portanto, esse é mais um resultado que indica que estamos no caminho certo”, destacou o prefeito.

De acordo com a prefeitura, além dos investimentos na infraestrutura em mobilidade urbana, saúde, educação, social, a capacitação do mercado de trabalho e suporte aos diversos atores econômicos, a gestão municipal também tem feito um trabalho de modernização do serviço público, oferecendo agilidade e eficiência no atendimento à população, o que inclui os processos que viabilizam a execução de projetos imobiliários.



Com o sistema online “Alvará num Clique”, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano chegou a bater recorde em setembro de 2021 na concessão de licença para construções na cidade, com o melhor resultado em três anos. Em 2022, dez novos loteamentos foram aprovados na cidade e mais de três mil alvarás de construção foram aprovados.