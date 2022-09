TNT Sports Drink patrocina 11 corridas de rua pelo Brasil

Isotônico do Grupo Petrópolis apoia eventos nas principais capitais do país

Com o objetivo de reforçar a presença no cotidiano do público que pratica esportes e atividade física, e necessita de hidratação e energia, ampliando o contato com os consumidores, o isotônico TNT Sports Drink vai patrocinar, até dezembro, 11 das principais corridas de rua e de obstáculos em grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Floripa e Brasília, entre outras.

Os isotônicos serão distribuídos para os participantes ao final da corrida para reposição dos elementos consumidos pelo corpo com o desgaste da prova.

Naiara Brugneroto, coordenadora de Marketing para a marca TNT

Durante os percursos mais longos (15K, 21K e 42K), os atletas também receberão o produto para que a reposição de energia aconteça rapidamente e auxilie na conclusão da prova.

Entre os eventos patrocinados, estão a Corrida Night Run, a 42K de Floripa, o Circuito das Estações (Brasília e Floripa) e a Meia de Sampa. Com o apoio a 11 corridas a marca vai impactar cerca de 225 mil corredores.

A linha TNT Sports Drinks apresenta em sua composição a combinação ideal de água mineral, carboidratos e sais minerais, que permitem que a bebida seja rapidamente absorvida pela corrente sanguínea. Em 2022, a TNT Sports Drinks se tornou a única marca a patrocinar, ao mesmo tempo, três dos maiores times de futebol do Estado de SP: Corinthians, Santos e São Paulo.

“Estar presente com o nosso isotônico e a água Petra em corridas tão importantes reforça nosso pilar de promoção da saúde e da prática de exercícios físicos, em linha com toda a nossa família de produtos não alcóolicos”, comenta Naiara Brugneroto, coordenadora de Marketing para a marca TNT no Grupo Petrópolis.

Chloé Calmon

Já o energético TNT Energy Drink, da mesma família do isotônico, mantém o patrocínio a atletas consagrados, como a campeã do Campeonato Brasileiro de Longboard 2020, Chloé Calmon, e as atletas do skate Dora Varella e Pamela Rosa, que disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio e foi também campeã mundial em 2021.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O skatista paratleta tetracampeão Vini Sardi, o skatista Lucas Xaparral e Rony Gomes completam o time TNT.

Dora Varella

Ao longo de todas as corridas os participantes também receberão garrafas de águas Petra, do Grupo Petrópolis, detentor da marca TNT, para manter a hidratação.

Para participar das provas, acesse e se inscreva pelos sites:

Pamela Rosa

04/09 — Estações Primavera, em Brasília

Link https://www.circuitodasestacoes.com.br/brasilia/primavera/

25/09 — Meia de Sampa, em São Paulo e Estações Primavera, no Rio de Janeiro

Link https://www.meiadesampa.com.br/

Link https://www.circuitodasestacoes.com.br/rio-de-janeiro/

09/10 — Bravus Monster, em São Paulo (Obstáculos)

Link https://www.bravusrace.com.br/etapa/sao-paulo/monster/

15/10 — Night Run (1ª etapa), em Brasília

Link https://www.nightrun.com.br/brasilia/

16/10 — Troféu Brasil (3ª etapa), em Santos (Triathlon)

Link https://www.trofeubrasil.com.br/etapa3/

23/10 — 42K de Floripa, em Florianópolis

Link https://www.42kdefloripa.com/

05/11 — Night Run (2ª etapa), em São Paulo

Link https://www.o2corre.com.br/calendario/eventos/america-do-sul/br/rj/rio-de-janeiro/corrida-de-rua/37311/night-run-2022-etapa-2-rio-de-janeiro/

04/12 — Bravus Speed (2ª etapa), em São Paulo (Obstáculos)

Link https://www.bravusrace.com.br/etapa/sao-paulo/speed-2/

11/12 — Troféu Brasil (4ª etapa), em Santos (Triathlon)

Link https://www.trofeubrasil.com.br/etapa4/

11/12 — Estações Verão, em Brasília

Link https://www.circuitodasestacoes.com.br/brasilia/verao/