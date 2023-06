TIM lança plataforma de inteligência artificial para acolher histórias LGBTQIAP+ em músicas inspiradoras

Nova campanha da TIM, em parceria com Ana Vilela e a agência BETC Havas, busca promover inclusão e empoderamento por meio da música e da IA

A TIM, uma das principais operadoras de telecomunicações do país, acaba de lançar sua mais nova campanha, Acolher IA, em parceria com a cantora Ana Vilela e a agência de publicidade BETC Havas. Com o objetivo de acolher e dar voz a histórias de pessoas LGBTQIAP+, a campanha utiliza inteligência artificial para transformar essas narrativas em músicas originais e inspiradoras.

A iniciativa, que foi lançada no mês de junho em celebração à comunidade LGBTQIAP+, tem como base a canção inédita “Aflora”, composta por Ana Vilela para seu mais recente álbum, “Melhor que Ontem”. A letra da música representa uma carta da artista para ela mesma no passado, quando era uma adolescente homossexual dentro de uma família extremamente conservadora e católica. Agora, a ideia é expandir essa mensagem para alcançar um número ainda maior de pessoas, de forma personalizada.

A ferramenta da Acolher IA está disponível a partir de hoje, na página desenvolvida especialmente para a ação (acolheria.com.br). Os usuários podem contar um pouco sobre suas histórias e realidades como parte da comunidade LGBTQIAP+, e ao final, receberão suas próprias músicas. A voz da cantora Ana Vilela será utilizada como o principal instrumento de inspiração e acolhimento para milhares de pessoas, celebrando suas narrativas individuais.

A campanha tem foco nas redes sociais e conta com a participação de diversos influenciadores LGBTQIAP+. Além de Ana Vilela, a TIM montou uma estratégia robusta com seu time de criadores de conteúdo do Instagram, TikTok e Twitter. Os embaixadores da TIM, Rapha Vicente e Diva Depressão, foram os primeiros a utilizar a ferramenta e compartilhar suas histórias, recebendo suas músicas personalizadas pela ACOLHER IA.

Além disso, um extenso time de criadores do Twitter, que já possuem um relacionamento com a marca por meio de campanhas anteriores, também se uniu à iniciativa. Esses influenciadores se destacam na internet pelo forte engajamento e identificação com seus públicos. A diretora de Criação e Conteúdo da BETC Havas, Daniela Lima, ressalta que a inteligência artificial está cada vez mais presente no cotidiano e que sua utilização para produzir conteúdos que levem amor e conforto às pessoas é uma maneira de abraçar diferentes histórias e permitir que sejam compartilhadas, alcançando aqueles que precisam de um conforto semelhante.

Com a campanha Acolher IA, a TIM reforça seu compromisso com a inclusão e a diversidade, promovendo um espaço de acolhimento e empoderamento por meio da música e da tecnologia. Através da parceria com Ana Vilela e o engajamento de influenciadores da comunidade LGBTQIAP+, a empresa busca criar uma atmosfera de aceitação e compartilhamento de histórias, demonstrando que a inteligência artificial pode ser uma ferramenta poderosa para promover a igualdade e a união.

Video da campanha aqui

