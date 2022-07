Tem doguinho esperando seu match no Tinder dos Pets

Adote um amiguinho e apoie esta causa de quatro patas

Os aplicativos de relacionamentos estão no meio de nós. Há tempos esta é uma das formas mais fáceis de conhecer pessoas e desenvolver algum tipo de relação. Eis que surge agora um aplicativo nos mesmos moldes que funciona para humanos, só que voltado para conquistar um pet de estimação.

Mais que apoiar uma causa, adotar um pet é um ato de amor (Foto: Ariston Sal Junior)

Segundo dados divulgados recentemente pela Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 30 milhões de animais estão abandonados no Brasil, em busca de amor, carinho e um lar. Para quem procura um animal de estimação, uma das formas de encontrá-lo pode ser através destes novos aplicativos, mais uma forma de amenizar aqueles números de abandono.

O Tinder para Pets traz essa flexibilidade de uma pessoa poder encontrar o seu novo amigo. O app mostra as principais características do animal, como: idade, sexo, aparência e algum relato de sua história, para conquistar o novo dono.

Adotar é um ato de amor que deve ser levado a sério (Foto: Ariston Sal Junior)

Por conta do isolamento social causado pela pandemia, muitas pessoas viram a necessidade de adotar um animal de estimação. De acordo com dados da pesquisa Radar Pet 2021, realizada pela Comissão de Animais de Companhia (Comac), 30% dos entrevistados abrigaram pets durante o período de isolamento social e 23% passaram por esse processo pela primeira vez.

Mas não pense que adotar um pet seja uma tarefa fácil. Deve haver acima da vontade, muito amor envolvido, pois nesta relação não cabe arrependimento pela escolha. Adotar é um ato de amor que deve ser levado a sério, a fim de evitar mais trauma, para que o bichinho escolhido não seja abandonado novamente.

O Tinder dos Pets facilita seu “match” com seu futuro melhor amigo (Foto: Ariston Sal Junior)

Com o surgimento de aplicativos que disponibilizam e facilitam a adoção, muitas pessoas estão se inscrevendo nas plataformas para encontrar o seu novo companheiro de quatro patas. Um desses aplicativos que possibilita isso, é o “PetPonto”, que já está presente nas ONGs de Pets espalhadas pelo país. Dentro da ferramenta, as ONG’s e protetores autônomos são conectados a possíveis adotantes. O responsável da instituição cadastra o animal com todas as informações necessárias e espera até que apareça um futuro dono interessado no perfil do animalzinho. Por meio de algumas ferramentas, como a geolocalização, o interessado identifica, de maneira simples, a região e o perfil do animal, bem como é apresentado nos apps de relacionamento.

Saiba que “a categoria menos procurada para adoção é formada por aqueles bichinhos que já são adultos. As pessoas possuem restrição quando o pet já está em certa idade, o que não deveria acontecer, já que o animal mais velho é aquele que mais precisa de família”, comenta Lisandro Corazza, CEO da Upvet, farmácia de manipulação veterinária do Brasil.

Toda ação que vai ao encontro de favorecer a vida dos bichinhos é válida, assim como o suporte da tecnologia que permite que as pessoas tenham carinho por outras pessoas e agora até por animais através de aplicativos. Na plataforma PetPonto, uma pessoa pode colaborar com as organizações que acolhem os animais abandonados, e mesmo sem adotar algum bichinho, é possível fazer doações.

E você? Está pronto para dar o seu “match”?