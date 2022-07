Técnica exclusiva de Unhas Cariocas chega à Brasília

Lucratividade de uma franquia da esmalteria é acima da média nacional

Não é de hoje que empresas do segmento, dos mais diversos setores, buscam expandir seus negócios pelo Distrito Federal. Por isso mesmo, o mercado de beleza está com as portas abertas em Brasília para atrair ainda mais investidores. Com movimentação anual de cerca de R$ 1,2 bilhões, o segmento ganha força e incentiva a chegada das marcas na região.

Maurício e Marina com a embaixadora da marca Sheila Mello

O DF possui uma população estimada de mais de três milhões de pessoas, com um crescimento populacional de 1,27% registrado entre 2020 e 2021, tornando-se, assim, a terceira capital mais populosa do país, atrás de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro. Segundo dados do Sinbele-DF (Sindicato das Empresas do Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal do Distrito Federal), há mais de 17 mil estabelecimentos no segmento no DF, contra cerca de 13 mil no ano passado.

Estes números apresentados são extremamente positivos, tendo em vista que o Brasil é o quarto maior mercado de Beleza e Cuidados Pessoais do mundo. No Distrito Federal, o segmento reúne mais de 70 mil profissionais e movimenta cerca de R$ 1,2 bilhão todos os anos na economia local.

Com técnica própria e exclusiva, Unhas Cariocas cresceu mais de 130% em 2021

Com alta visibilidade e com uma população que vem crescendo exponencialmente, grandes marcas, especialmente do setor de Franquias, viraram seus holofotes para o DF, visando expandir suas redes no Centro-Oeste. O CEO da Unhas Cariocas, Mauricio Cesar, acredita que este movimento de crescimento se tornará uma tendência entre as redes.

“Nós voltamos nossos esforços para o DF, afinal, os números estão aí para comprovar o potencial da região para os negócios. Já víamos alguns eventos de marcas do Franchising indo para Brasília, e franqueadoras nascendo na região, mas acredito que, agora, isso ganhe força e as empresas passem a investir mais para entrar no Centro-oeste, iniciando a jornada pela capital federal”, comenta Maurício.

Com investimento a partir de R$ 95 mil e percentual de lucro de 32,5%, que gera um faturamento médio mensal a partir de R$ 30 mil, a Unhas Cariocas é uma opção de investimento em Brasília e no Distrito Federal, já que é uma rede do setor que mais vem crescendo regionalmente e por possuir uma técnica própria e exclusiva no mercado de esmalterias.

Fundada em 2017 pelo casal Maurício César e Marina Groke, respectivamente CEO e diretora de operações, a Unhas Cariocas se tornou a maior rede de franquias de esmalteria do Brasil.