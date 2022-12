Super Rugby Américas: novo torneio será transmitido pelos canais ESPN e no STAR+

Maior competição do rugby panamericano acontece de fevereiro a junho e tem apoio da Super Rugby Pacific, liga de clubes mais prestigiada do mundo

A Superliga Americana de Rugby (SLAR) ganhará identidade nova em 2023. A competição agora será conhecida como Super Rugby Américas e reunirá o melhor do rugby XV panamericano. A temporada que contará 45 partidas terá transmissão dos canais ESPN e da plataforma de streaming STAR+

A SLAR foi a primeira liga profissional de rugby na América do Sul. Iniciada em 2020, tem como representante brasileiro o Cobras Brasil XV. Por conta da pandemia, a edição 2020 foi cancelada e as edições 2021 e 2022 ocorreram em bolhas sanitárias, os Cobras fizeram todos os seus jogos no exterior.

A partir do próximo ano, o Super Rugby Américas assumirá um novo formato, com jogos de ida e volta, com todos os times mandando partidas em seus países. Os Cobras mandarão suas partidas em São Paulo, em local a ser confirmado.

“Estamos muito empolgados com este passo adiante dado pelos Cobras. Somos parte da melhor liga de rugby das Américas e queremos seguir evoluindo a qualidade do jogo e os nossos laços com nossa comunidade, que enfim poderá se conectar diretamente com os Cobras. Receber partidas do Super Rugby Américas é um passo a mais na construção de um rugby brasileiro melhor e com vínculos mais fortes com nosso público”, comentou Mariana Miné, CEO da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu).

O Super Rugby Américas terá início no dia 18 de fevereiro e contará com sete equipes de seis países diferentes: Brasil, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Chile e Paraguai. Cada time disputará doze partidas ao longo de 14 rodadas e os quatro primeiros colocados avançarão às semifinais. A grande final será no dia 9 de junho, em sede a ser confirmada.

Franquias do Super Rugby Américas 2023:

Cobras (São Paulo, Brasil)

Dogos (Córdoba, Argentina)

Pampas (Buenos Aires, Argentina)

Peñarol (Montevidéu, Uruguai)

Raptors (Glendale, região de Denver, Estados Unidos)

Selknam (Santiago, Chile)

Yacaré XV (Assunção, Paraguai)

O último campeão é o Peñarol, do Uruguai. Na edição 2021, o título da SLAR ficou com os Jaguares XV, da Argentina, que foram substituídos pela nova franquia argentina dos Pampas, baseados na região de Buenos Aires. Outro estreante, os Dogos, representam a província argentina de Córdoba. O Paraguai também terá novidade, o Yacaré XV substituirá o Olimpia.

Os American Raptors são a grande novidade da liga e marcam a expansão da competição para os Estados Unidos. Os Raptors estão baseados na cidade de Glendade, na região metropolitana de Denver. Os Raptors foram fundadores em 2018 da Major League Rugby, a liga profissional norte-americana, mas optaram pelo Super Rugby Américas.