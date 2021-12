Spotify: Confira as músicas e os podcasts mais ouvidos pelos gamers no Brasil em 2021

Quer saber quais foram as músicas e os podcasts mais populares na categoria Gaming no Brasil no Spotify?

A plataforma de streamings Spotify, tem liberado a sua Retrospectiva 2021 — retrospectiva essa que já é uma tradição — de cada categoria. Pois muito que bem! Chegou a vez dos gamers e agora você acompanha o que mais eles ouviram enquanto venciam suas partidas online.

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Além de músicas que fizeram sucesso nos consoles, como “M4”, do rapper brasileiro Teto e “INDUSTRY BABY”, do Lil Nas X, as trilhas sonoras de jogos disponíveis no Spotify também fizeram parte de 2021 de muitos gamers. Lançado em 2020, The Last Of Us Part II (Original Soundtrack) esteve entre um dos álbuns mais ouvidos do gênero esse ano, junto com Minecraft – Volume Alfa, que esteve no topo de trilhas sonoras de gaming tanto no Brasil, quanto no mundo.

Leia também Campeão brasileiro de fisiculturismo vence Circuito Europeu após cura de câncer

Foto: Reprodução

O podcast favorito entre os gamers foi o “Balela”. Apresentado pelos gamers Calango e ZeRO, este podcast também ficou na primeira posição entre os podcasts mais ouvidos por meio do Playstation e do Xbox. 99Vidas – Nostalgia e Videogames, Jogabilidade e PotatoesAndEllie Show também estão entre os cinco mais escutados no aplicativo do Spotify quanto pelas plataformas de games.

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Acompanhe quais conteúdos disponíveis no Spotify serviram como os grandes parceiros em 2021 para os amantes de jogos, que não para de crescer:

Trilhas sonoras de jogos mais ouvidas no Brasil:

C418 – Minecraft – Volume Alpha Mick Gordon – Doom (Original Game Soundtrack) Gustavo Santaolalla – The Last of Us Part II (Original Soundtrack) Gustavo Santaolalla – The Last of Us Marcin Przybyłowicz – The Witcher 3: Wild Hunt

Trilhas sonoras de jogos mais ouvidas no mundo:

C418 – Minecraft – Volume Alpha Mick Gordon – Doom (Original Game Soundtrack) Treyarch Sound – Call of Duty: Black Ops — Zombies (Original Game Soundtrack) Jeremy Soule – The Elder Scrolls V: Skyrim: Original Game Soundtrack Marcin Przybyłowicz – The Witcher 3: Wild Hunt

Gêneros musicais mais ouvidos nos consoles Playstation e Xbox no Brasil:

Funk Carioca Trap Brasileiro Funk Ostentação Hip Hop Brasileiro Pop Rap

Gêneros musicais mais ouvidos nos consoles Playstation e Xbox no mundo:

Pop Rap Rap Trap Hip Hop Southern Hip Hop

Músicas mais ouvidas nos consoles Playstation e Xbox no Brasil:

Matuê, Teto – M4 Mainstreet, Mc Poze do Rodo, Neo Beats – Vida Louca Teto – Paypal Matuê – Quer Voar Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY

Músicas mais ouvidas nos consoles Playstation e Xbox no mundo:

Polo G – Rapstar Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name) 24kGoldn, iann dior – Mood Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY 6LACK, Lil Tjay – Calling My Phone

Podcasts da categoria Gaming mais ouvidos no Brasil:

Balela Histórias de Runeterra e Universo Alternativo 99Vidas – Nostalgia e Videogames Jogabilidade Potatoes And Ellie Show

Podcasts de Gaming mais ouvidos no aplicativo do Spotify nos consoles Playstation e Xbox no Brasil: