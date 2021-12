Campeão brasileiro de fisiculturismo vence Circuito Europeu após cura de câncer

Atleta brasileiro pode comemorar. ele venceu o circuito europeu de fisiculturismo após se curar de um câncer.

Kincas precisou ficar parado por nove anos por conta de complicações de saúde

Nem tudo foi ruim em 2021, o esporte finaliza o ano com uma ótima notícia! A partir de agora o Brasil poderá contar com o renomado Joaquim Barreto, conhecido como Kincas, para representar o país no fisiculturismo. Após nove anos sem competir por conta de problemas de saúde, o campeão voltou com tudo em uma competição na Europa e já está trazendo mais um título para casa.

Após receber o diagnóstico de câncer, Kincas precisou retornar ao Brasil, onde realizou o tratamento oncológico e regressou à atividade física enquanto ainda fazia sessões de radioterapia. Foto: Reprodução



Quem vê as várias medalhas do atleta não imagina a árdua trajetória dele para chegar ao sucesso. Ele já conquistou 10 títulos regionais, mas depois sofreu um acidente que exigiu cinco cirurgias nos joelhos. Logo em seguida, o campeão brasileiro foi diagnosticado com câncer de garganta e precisou parar de competir para focar no tratamento.

A trajetória de Kincas foi tema de um documentário da GloboNews que narra a busca pelo título de Decacampeão Carioca. Foto: Reprodução



Agora, após nove anos fora das competições e tendo vencido o câncer, o atleta voltou com mais histórias de como foi um verdadeiro guerreiro. “Foi fundamental me exercitar para manter meu corpo e mente em atividade e não deixar que a doença me abalasse”, contou Kincas sobre essa fase. Mesmo com uma doença difícil, ele não deixou de lado o amor pelo esporte.

Joaquim Barreto viveu uma vida marcada por superações e conquistas. Foto: Reprodução



Atualmente com 50 anos, Kincas foi eleito o campeão do Circuito Europeu e pretende ganhar muitas outras medalhas para trazer ao Brasil. Além do esporte, Joaquim também fundou uma rede de academias no Rio de Janeiro e a própria marca de roupas fitness e suplementos alimentares, dessa forma ele consegue ajudar outros amantes do esporte a crescerem. A vida dele chegou a ser documentada na GloboNews.