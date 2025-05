SONDA vence leilão do programa Goiás de Fibra

A SONDA, por meio do consórcio formado pela SONDA e empresas do grupo, venceu o leilão do programa Goiás de Fibra, realizado pelo Governo de Goiás, que visa a implantação e operação de uma rede de telecomunicações de alta capacidade no estado.

Com uma proposta de R$ 500 milhões, o projeto prevê serviços de transporte de dados, voz e Wi-Fi, além de segurança da informação, capacitação, fornecimento de equipamentos, licenças e toda a mão de obra necessária para sua execução.

A SONDA é uma empresa líder no desenvolvimento de serviços tecnológicos sob medida para cada cliente – Foto: Cauê Diniz/B3

O programa prevê a instalação de 9,5 mil km de rede de fibra óptica, conectando 125 municípios, especialmente nas regiões Norte e Nordeste de Goiás, além da região metropolitana de Goiânia e do entorno do Distrito Federal.

Estão previstos cerca de 2,3 mil pontos de conectividade em órgãos públicos estaduais, como escolas, hospitais e unidades de segurança pública.

A rede está sendo projetada em anéis ópticos que percorrerão os principais centros urbanos. Ao final do projeto, serão beneficiados 5,1 milhões de habitantes com uma infraestrutura robusta, segura e moderna, capaz de impulsionar a digitalização dos serviços públicos e ampliar o acesso da população à informação, ao conhecimento e à cidadania.

O edital da licitação de Goiás utilizou, de forma inédita em projetos de infraestrutura, um modelo de contratação que integra fornecimento, execução e operação em um único contrato, conforme estabelecido pela nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021). Esse formato busca garantir mais eficiência, continuidade e qualidade na prestação dos serviços.

Para o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, em nota publicada no portal do Governo de Goiás, o programa é uma iniciativa com potencial de promover inclusão social. “Com o Goiás de Fibra, nós estamos atendendo mais uma necessidade de tirar do isolamento digital a população da região Norte e Nordeste do Estado de Goiás. Muito mais do que um projeto de tecnologia, esse é um projeto também social, um projeto de redução de desigualdades e de estímulo ao desenvolvimento dessas regiões”, declara Lima.

Esse é o segundo grande projeto de conectividade pública da SONDA no país. A empresa também é responsável pela Infovia Digital de Mato Grosso do Sul, uma parceria público-privada com o governo estadual, que está levando internet de alta velocidade a todos os 79 municípios sul-mato-grossenses, conectando escolas, unidades de saúde e segurança pública com infraestrutura de última geração.

Segundo o CEO da SONDA Brasil, Ricardo Scheffer, a vitória no leilão Goiás de Fibra reforça o compromisso da empresa com a transformação digital no país. “Participar de um projeto com esse nível de desafio e contribuição ao Estado é extremamente importante para a nossa empresa. Vamos entregar o melhor serviço para Goiás, com excelência técnica, responsabilidade social e foco na inclusão digital, além de abrir portas para políticas públicas mais eficientes, sendo uma oportunidade de crescimento para o Estado no que tange a atração de investimentos de empresas de iniciativa privada”, finaliza o executivo.