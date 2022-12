Simone Mendes grava “Cintilante”, seu primeiro DVD solo com músicas novas

Em carreira solo, a baiana contará com produção de Eduardo Pepato e direção de Catatau; uma mega turnê está sendo preparada pela artista



A cantora Simone Mendes grava, nesta quarta-feira (14), seu primeiro DVD solo. Intitulado de “Cintilante”, a mega produção será gravada em Itu, no Interior de São Paulo, durante a Villa Mandacaru.

Simone grava novo DVD nesta semana, em Itu. (Foto: Divulgação)



Uma das artistas mais amadas do país, Simone comentou a realização da nova fase da carreira. “Estou vivendo um momento muito especial na minha carreira. Eu me sinto acolhida e abraçada por todos os lugares por onde eu passo. E, o que eu sempre falo, se tenho Deus e os fãs ao meu lado, eu tenho tudo”, ressaltou.

O projeto conta com experientes profissionais da música sertaneja, como Fernando Trevisan, mais conhecido como Catatau, que assumiu a direção do audiovisual. Ele já trabalhou com grandes nomes como Marília Mendonça, Henrique e Juliano, Gustavo Lima e Chitãozinho e Xororó. Ela também tem em seu time, Eduardo Pepato, vencedor do Grammy Latino por Todos os Cantos Vol. 1, de Marília Mendonça, em 2019, o produtor já trabalhou com Luan Santana, Gusttavo Lima, Henrique & Juliano, Matheus & Kauan, Maiara & Maraisa.

As faixas inéditas Erro Gostoso, Dois Fugitivos e Tiro no Pé, já foram divulgadas por Simone Mende (Foto: Divulgação)



O novo repertório já caiu no gosto do público. As faixas inéditas Erro Gostoso, Dois Fugitivos e Tiro no Pé, divulgadas por Simone Mendes, somam mais de 1,5 milhão de visualizações no canal da cantora no YouTube (4,5 milhões de inscritos). A mais recente Amnésia do Beijo foi lançada, neste domingo (11).

A nova fase conta ainda com uma mega turnê com a mesma equipe que a acompanhou nos últimos anos. Ela também manteve a parceria com a RSS Produções Artísticas, do empresário Roberto Costa, responsável pela agenda e por toda a carreira da cantora.

Em carreira solo, a baiana contará com produção de Eduardo Pepato e direção de Catatau (Foto: Divulgação)



“Esse projeto está sendo todo preparado com muito carinho. Escolhi cada faixa com muito amor e, o que me deixa mais feliz, é que todos que escutam, amam o repertório”, finalizou Simone.