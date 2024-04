Silvia Braz e Arezzo celebram o Dia das Mães com coleção exclusiva

No mês dedicado a homenagear as mães, a Arezzo se une à comunicadora Silvia Braz para lançar uma coleção especial que promete ser o presente ideal para esta data tão significativa. A parceria, que já vinha sendo cultivada ao longo dos anos, floresce agora com uma linha que inclui três variações de bolsas e dez modelos de calçados, abrangendo desde saltos altos até rasteirinhas.

Silvia Braz e Anttónia

A colaboração, segundo Silvia Braz, não poderia chegar em um momento mais oportuno: “Sempre tive uma conexão muito especial com a Arezzo e sentimos que era hora de criar algo que fosse verdadeiramente nosso, algo que as mães contemporâneas pudessem usar para se sentir lindas e confortáveis, vivendo a vida em sua plenitude.”

Laura Braz, Silvia Braz e Maria Antônia Braz

Dany Bilieiro, diretora da Arezzo, destaca que a coleção foi inspirada nos sapatos favoritos de Silvia, que são versáteis para qualquer ocasião. “Nós queríamos trazer algo que falasse com as mulheres de hoje, que vivem múltiplos papéis e ainda assim querem se manter na moda”, comenta Bilieiro. Com uma cartela de cores focada em tons terrosos, a coleção se alinha às tendências da estação, prometendo aquecer o inverno com muito estilo.

A linha estará disponível em todas as 460 lojas da Arezzo e também poderá ser adquirida online a partir de 17 de abril, garantindo que filhos e filhas possam escolher o presente perfeito para celebrar suas mães.

Silvia conclui com uma nota emocional: “Ser mãe, filha e mulher são papéis que me definem e que me inspiram todos os dias. Esta coleção é uma homenagem a todas as mulheres que, como eu, buscam equilibrar inúmeras responsabilidades sem perder a essência.”

Com a união de conforto, estilo e uma pitada de emoção, a nova coleção de Silvia Braz para Arezzo é mais do que uma linha de moda; é um tributo à maternidade e à feminilidade em todas as suas formas.