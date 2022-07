Roncos, cansaços constantes e dificuldades em respirar pelo nariz podem indicar sinais de carne esponjosa no nariz

Entenda o que é e saiba como tratar a adenoide, um tecido de defesa natural do organismo que, quando cresce de forma exagerada, compromete, significativamente, a qualidade de vida das crianças

Respirar excessivamente pela boca, roncar e sensação contínua de cansaço. Esses sintomas podem indicar a existência da adenoide ou tonsila nasofaríngea, problema popularmente conhecido como carne esponjosa, um mecanismo de defesa natural pode se tornar um vilão do organismo.

O diagnóstico das adenoides é relativamente simples e realizado por meio de um exame

Roncos, cansaços constantes e dificuldades em respirar pelo nariz podem indicar sinais do problema. De acordo com o Dr. Arnaldo Braga Tamiso, otorrinolaringologista do Hospital Paulista, a adenoide pode acontecer por diversas causas. “Ela ocorre com mais frequência em crianças que entram muito cedo na escolinha, por predisposição genética e fatores alérgicos. As causas mais comuns são a exposição precoce a vírus e bactérias”.

Sintomas

Segundo o Dr. Arnaldo, a adenoide age de forma diferente em cada um dos públicos. “No público infantil, a carne esponjosa se situa atrás do nariz. Quando este crescimento é exagerado, ela pode preencher toda a nasofaringe, resultando em obstrução da passagem de ar e fazendo com que a criança respire pela boca. Roncos e voz anasalada também podem ocorrer”, salienta.

O médico explica ainda que, quando o problema atinge tal ponto, é sinal de que a adenoide está atrapalhando mais do que ajudando. “Nestes casos, o indicado é prosseguir com tratamento, geralmente cirúrgico.”

Dr. Arnaldo Braga Tamiso

Tratamentos

O diagnóstico das adenoides é relativamente simples e realizado por meio de um exame, a nasofibrolaringoscopia, utilizado para investigar problemas e doenças que acometem as vias aéreas superiores. “Ele permite analisar o nariz, a faringe e a laringe”, afirma Arnaldo.

“O tratamento inclui cirurgia para diminuição das adenoides, nos casos de crianças, com adenoides hipertróficas”.

O especialista destaca também que o procedimento é prático e não há motivos para pânico. “A cirurgia dura cerca de 30 minutos, é realizada por meio de vídeo e o paciente tem alta no mesmo dia”, finaliza.