RFTV: Nova marca da emissora se alinha aos principais players globais de mídia

A transformação da emissora que conquista corações brasileiros

A partir de segunda-feira, dia 4 de setembro, a Rede Família de Televisão (RFTV) dará um passo ousado em direção ao futuro da mídia brasileira. A emissora, que está no ar há 25 anos, está prestes a revelar uma nova identidade que a coloca em sintonia com os gigantes globais da indústria de comunicação. Sob a liderança de Francisco Costa, diretor executivo da RFTV, a decisão de adotar a sigla “RFTV” como sua nova marca tem como objetivo se conectar de forma mais direta e impactante com o público.

Conheça a história por trás da transformação da RFTV

Ao longo de sua história, a RFTV se destacou por sua programação voltada para a família brasileira. Com uma combinação de jornalismo de qualidade, entretenimento cativante, e novelas que marcaram época na teledramaturgia nacional, a emissora construiu uma sólida reputação baseada em conteúdo de alta qualidade e alcance abrangente.

O Apresentador, René Marcelo, do Alerta Total, exibe e comenta sobre notícias factuais no âmbito da criminalidade

A mudança de nome e logo é uma evolução estratégica que coloca a RFTV no mesmo patamar das maiores redes de mídia global, que frequentemente adotam siglas para reforçar suas identidades. Esse movimento visa não apenas atrair novos telespectadores, mas também fortalecer o relacionamento com sua base de fãs fiéis.

A história de Isaura, uma escrava branca que vive desde criança na casa grande do Comendador Almeida é atração das trades na emissora

A RFTV continuará transmitindo sua programação através de diversos canais, incluindo o canal 547 da SKY, canal 8.1 para 58 municípios paulistas, canal 2.1 em Ribeirão Preto, canal 18.1 em Sorocaba, e o canal 526 da NET para 47 cidades. Além disso, a programação estará disponível via satélite, através da TVRO Banda KU 38.

Apresentadora Juliana de Paula, do Edição Manhã, telejornal que apresenta as notícias do dia a dia e temas de interesse geral com foco nas informações locais

Dentre de sua programação a RFTV trás ainda a novela destaque do horário nobre da grade, Terra Prometida, que narra o período da história bíblica após a morte de Moisés, quando Josué torna-se o novo líder dos hebreus. Ele é um guerreiro experiente, dotado de coragem, determinação e de uma fé poderosa.

No ar desde o dia 12/03/22, o RF com Você, apresentado por Noêmia Gomes, traz uma mistura de entretenimento com jornalismo dinâmico

O rebranding da RFTV é mais do que uma simples mudança de nome; é uma afirmação de seu compromisso contínuo em fornecer entretenimento e informação de qualidade para as famílias brasileiras. Com essa nova identidade, a emissora está pronta para embarcar em uma emocionante jornada em direção ao futuro da televisão. Este é apenas o começo de uma nova era para a RFTV e seus telespectadores.

Destaques do jornalismo da RFTV