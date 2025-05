Rede de hotéis organiza encontro de chefs estrela Michelin em evento gastronômico exclusivo

Já imaginou provar um menu criado por três chefs com estrela Michelin? No evento “Three Chefs, Three Feasts”, organizado pela rede internacional de hotéis de luxo, The Peninsula Hotels, será possível conhecer de perto a genialidade e expertise de três renomados nomes da gastronomia internacional: Chef David Bizet, do L’Oiseau Blanc, The Peninsula Paris; Chef Claude Bosi, do Brooklands by Claude Bosi, The Peninsula London; e o Chef Fatih Tutak, do GALLADA, The Peninsula Istanbul.

Ao longo de 2025, essas personalidades irão se encontrar em três momentos diferentes e organizar uma das mais exclusivas experiências gastronômicas dos últimos tempos: um jantar que busca destacar os sabores e a culinária de cada um de seus países de origem, além de mesclar esses sabores de forma a criar pratos surpreendentes. Os encontros acontecerão nos rooftops dos respectivos hotéis, onde ficam os restaurantes, sendo no L’Oiseau Blanc, no The Peninsula Paris, em maio; no Brooklands by Claude Bosi, no The Peninsula London, em setembro; e no GALLADA, no The Peninsula Istanbul, em outubro.

O The Peninsula Hotels reúne três de seus chefs mais renomados para desenvolver um menu surpreendente

Assim como os três restaurantes são unidos por suas vistas deslumbrantes das cidades, os chefs também compartilham da mesma dedicação à gastronomia e pelo desejo de construir pratos que despertam emoção em seus clientes, e que tragam uma conexão com suas cidades. Essa paixão pela cozinha será vista em suas criações para os eventos. Em Paris, por exemplo, o jantar incluirá o prato “Manti From My Mum”, uma homenagem de Fatih Tutak aos tradicionais raviolis turcos de sua infância. As criações irão refletir a filosofia culinária única de cada chef, sua valorização de ingredientes locais e o compromisso com a excelência artesanal. Cada ingrediente será selecionado com o mais alto rigor de qualidade e procedência, contando histórias de memórias, invenção e sazonalidade.

Ao longo da noite, será apresentado aos clientes um menu degustação de seis tempos e cada transição entre os pratos será marcada por um gesto simbólico compartilhado entre os chefs, demonstrando o respeito de cada um pela culinária e experiência de seu colega. Ao final, os convidados levarão para casa uma caixa de chocolates artesanais como lembrança deliciosa, sendo cada uma das peças inspirada nos três hotéis Peninsula participantes.

Informações sobre os restaurantes:

L’Oiseau Blanc, The Peninsula Paris

Maio | €425 por pessoa | Vagas limitadas: 36

Situado no rooftop do The Peninsula Paris, o L’Oiseau Blanc oferece uma experiência elegante com vista panorâmica de tirar o fôlego da Cidade Luz. Homenageando os aviadores Charles Nungesser e François Coli, que tentaram a primeira travessia transatlântica em 1927, o restaurante apresenta uma culinária francesa refinada com toques modernos, sob o comando do Chef David Bizet. A proposta celebra a sustentabilidade e os ricos terroirs franceses.

Reservas: ‪+33 1 5812 2888‬

Brooklands by Claude Bosi, The Peninsula London

Setembro | £295 por pessoa | Vagas limitadas: 46

Com vista deslumbrante de Londres, o Brooklands celebra a era dourada da aviação e do automobilismo britânicos. Nomeado em homenagem à pista de corrida de Surrey, o espaço exibe peças icônicas como o carro Napier Railton e uma maquete do Concorde suspensa no teto. O menu, criado por Claude Bosi e Francesco Dibenedetto, mistura ingredientes britânicos nobres com técnicas clássicas francesas.

Reservas: ‪+44 20 3959 2888‬

GALLADA, The Peninsula Istanbul

Outubro | Vagas limitadas: 60

Comandado pelo aclamado chef Fatih Tutak, o GALLADA é inspirado nos sabores da antiga Rota da Seda. Localizado no topo de um edifício histórico com vista para o Bósforo, combina gastronomia turco-asiática com técnicas contemporâneas. A charmosa varanda com romãzeiras cria o cenário perfeito para uma noite inesquecível, embalada por DJs e o animado clima noturno de Istambul.

Reservas: +90 212 931 2888