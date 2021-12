Escola francesa abre inscrições para curso de design, artes e comunicação visual para 2022

Para os cursos de formação, os 20 primeiros inscritos terão 15% de desconto durante o primeiro ano do Foundation.

Quem está buscando um bom curso na área de design, artes e comunicação visual está com sorte, pois uma das mais prestigiadas escolas francesas da área no Brasil acaba de abrir inscrições para os cursos de 2022. A École Intuit Lab começará as aulas no mês de março em São Paulo com cursos de formação e atualização profissional. Perfeito para todo tipo de profissional, desde o iniciante ao experiente.







A École Intuit Lab é uma escola de origem francesa de Design, Artes e Comunicação Visual, com abrangência internacional e visão multicultural, além de 20 anos de atuação no mercado de educação em cursos de design. A concorrida escola acaba de abrir as inscrições para o processo seletivo 2022 para cursos de formação em Comunicação Visual e Design Digital, Arte & Design de Games e Artes Visuais, além do curso de atualização profissional em Design & Comunicação, com duração de 18 meses, no formato EAD.

Para quem tem interesse em fazer um dos cursos, as aulas presenciais vão acontecer na École Intuit Lab da Vila Mariana, em São Paulo. A escola possui dois campi na França, em Paris e Marselha; três na Índia, em Mumbai, Kolkata e Nova Delhi; e um na China, em Xangai. Além disso, a escola também tem uma rede de parcerias ao redor do mundo com 18 universidades e cerca de mil empresas e agências.

O processo seletivo está aberto e o candidato precisa se cadastras on-line no site da École Intuit Lab. Depois, ele passa por uma entrevista, teste de criatividade e de conhecimentos gerais. Para os cursos de formação, os 20 primeiros inscritos terão 15% de desconto durante o primeiro ano do Foundation. Acesse www.ecole-intuit-lab.com.br e saiba mais.