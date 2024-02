Rafael Zattar: Top 1 analista financeiro do Brasil revela estratégias para investir com segurança

Recentes prejuízos milionários que envolveram práticas abusivas de uma empresa de investimentos trouxeram à tona a importância de orientação especializada ao investir

A instabilidade do mercado financeiro e as recentes alegações de práticas abusivas envolvendo investidores e uma empresa trouxeram à tona a importância de orientação especializada ao investir. Neste cenário, Rafael Zattar, classificado como o Top 1 analista financeiro do Brasil pela Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais (ANBIMA), surge como uma voz de destaque, revelando estratégias para investir com segurança.

A notícia do prejuízo milionário surgiu quando investidores de uma empresa acionaram a Justiça, alegando práticas abusivas que resultaram em esgotamento de patrimônio e dívidas substanciais com a própria empresa. Os relatos indicam que os investimentos eram comercializados com a promessa de proteção contra perdas, mas as taxas de corretagem muitas vezes excediam o patrimônio dos clientes. Além disso, acusações de informações incorretas, promessas irrealistas de lucros e operações não autorizadas pesam sobre os corretores da empresa.

O influenciador financeiro publicou um post de alerta aos seus seguidores, aconselhando a atenção redobrada relacionada às ofertas de taxas de corretores. O episódio trouxe à tona a vulnerabilidade dos investidores e a importância de buscar orientação confiável ao tomar decisões financeiras. Zattar não hesitou em aconselhar uma atenção redobrada em relação às ofertas de taxas dos corretores, destacando a importância da escolha criteriosa de onde e como investir, ressaltando a necessidade de orientação de profissionais confiáveis.

A trajetória de Rafael Zattar no universo financeiro começou em 2017, após uma live com Daniel Nigri, do canal ‘Dica de Hoje’. O evento atraiu mais de 6 mil espectadores simultaneamente, marcando a entrada de Zattar no cenário financeiro profissional. Desde então, ele se tornou uma referência internacional, ganhando destaque no The Wall Street Journal, onde comentou sobre os motivos do baixo desempenho da bolsa brasileira.

Para Zattar, cada atividade em sua vida contribuiu para o sucesso que alcançou. O especialista conta uma lição fundamental aos 15 anos, quando trabalhava como vendedor de cartões de visita. Ao reduzir as opções de cartões de 9 para 3 modelos, Zattar observou um aumento nas vendas. Essa simplicidade e foco na eficácia se tornaram um pilar central de sua abordagem.

A criação da Carteira Z é um dos marcos mais notáveis na carreira de Zattar. Essa proposta inovadora busca otimizar o tempo das pessoas, seguindo o lema “viaje, o dinheiro volta, o tempo não”. Incentivando os investidores a priorizarem aspectos essenciais de suas vidas, Zattar recomenda delegar os investimentos para equipes de gestão experientes, permitindo que os investidores concentrem-se em suas prioridades pessoais e profissionais.

O sucesso de Zattar transcendeu as fronteiras nacionais, sendo reconhecido como um dos influenciadores de investimentos que mais crescem no Brasil, atingindo 165,7 milhões de seguidores, um aumento de 76%. O relatório FInfluence, elaborado pela ANBIMA e IBPAD, revelou um crescimento expressivo, com 116,4% a mais de perfis identificados na última edição.

Ao ser questionado sobre seu sucesso em uma entrevista, Zattar recorre a um versículo bíblico de 1 Samuel 2:8 “Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória; porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo.”O profissional destaca que desde a infância, cada passo, lição e queda foram essenciais para moldar seu caráter e conquistas.

“Nunca considerei dar passos maiores do que minhas pernas poderiam suportar. Foram mais de 20 anos para dar ‘sorte’ da noite pro dia. Acredito que a pior forma de fracassar é querer pular etapas e buscar enriquecimento rápido”, conclui Zattar.