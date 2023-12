Queensland, Austrália: destino de excelência para estudos pós-graduados internacionais

Em um cenário educacional brasileiro em constante evolução, os estudos de pós-graduação emergem como uma escolha promissora para alunos que almejam carreiras científicas. Dados recentes da Capes/MEC revelam que mais de 122.000 estudantes estão matriculados em programas de pós-graduação em 2022, sinalizando uma tendência crescente de especialização.

A relevância dessa formação ganha ainda mais destaque ao analisarmos a pesquisa Selo Belta 2023, conduzida pela Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio (Belta). Surpreendentemente, os programas de pós-graduação, incluindo MBA, especialização, mestrado e doutorado, conquistam o oitavo lugar nas preferências dos brasileiros por estudos internacionais.

Nesse contexto, as universidades de Queensland, na Austrália, despontam como uma opção sólida para aqueles que buscam uma abordagem educacional orientada para a pesquisa. Destaca-se o Australian Institute for Bioengineering and Nanotechnology, um laboratório dedicado ao estudo de tecnologias aplicáveis a diversos setores, proporcionando aos alunos a chance de se destacarem na pesquisa em biologia marinha nos recifes de coral australianos.

Os resultados do School Opinion Survey de 2022 reforçam a experiência estudantil positiva em Queensland, com 87% dos alunos indicando que os professores os motivam a aprender e 89% sentindo-se desafiados a pensar criticamente.

Além de ser um centro educacional de excelência, Queensland oferece uma qualidade de vida excepcional. Suas oportunidades para explorar praias deslumbrantes, aventurar-se no vasto Outback, visitar a icônica Grande Barreira de Corais e desfrutar de trilhas em reservas florestais tornam a experiência única. A combinação de excelência acadêmica e um estilo de vida vibrante solidifica Queensland como um destino completo para formação educacional e uma experiência holística.

