Quadrilha Junina Asa Branca Jacobina: uma inspiração de superação e transformação na Bahia

Grupo cultural liderado por Cida Souza promove inclusão social e esperança para jovens em situação de vulnerabilidade na cidade de Jacobina, abre oportunidade para crianças e impacta a região

Na cidade de Jacobina, interior da Bahia, um grupo cultural tem conquistado o coração dos moradores e se tornado uma verdadeira inspiração para os jovens em situação de vulnerabilidade social. A Quadrilha Junina Asa Branca Jacobina, fundada em 2017 sob a liderança da conselheira tutelar Cida Souza, transcende a simples manifestação artística e busca transformar vidas, oferecendo esperança e oportunidades para os menos favorecidos.

Clodoaldo Moreira, Presidente da Câmara de Vereadores de Jacobina, Cida Souza, líder da Quadrilha e Conselheira Tutelar e Francesco Pellegatta, admirador da Quadrilha Francesco, Cida, Clodoaldo e Lucas

A força motriz por trás da Asa Branca é Cida Souza, uma líder dedicada que tem sido fundamental para a consolidação do grupo como um exemplo vivo de superação e transformação. Seu trabalho se baseia em valores como inclusão, responsabilidade e disciplina, o que tem levado a Quadrilha Asa Branca a ser cada vez mais admirada nas cidades do entorno de Jacobina e agora, se expandindo para todo o estado da Bahia. Seus espetáculos emocionantes e envolventes cativam o público, transmitindo importantes lições de vida e inspirando todos aqueles que têm a oportunidade de presenciar sua arte. As apresentações da Quadrilha são um verdadeiro espetáculo, que parecem um desfile de uma escola de samba.

A missão da Asa Branca é clara: proporcionar momentos de diversão, cultura e lazer para os jovens enquanto estimula o resgate da autoestima e o desenvolvimento pessoal dos envolvidos. O grupo acredita no poder transformador da dança e da tradição junina, buscando incentivar o trabalho em equipe e despertar o potencial de cada um dos integrantes.

Com uma cultura pautada na responsabilidade, disciplina e inclusão social, a Quadrilha Junina Asa Branca Jacobina é um exemplo vivo de superação e transformação, e Cida Souza emerge como uma líder inspiradora para o grupo. Através da dança e do compromisso com a comunidade, eles acreditam que é possível influenciar positivamente a vida dos jovens e de toda a população local.

Enquanto a Asa Branca continua evoluindo, enfrenta alguns desafios, como encontrar financiamento para manter e aprimorar o trabalho que impacta positivamente a vida dos envolvidos. Nesse sentido, Cida Souza foi convidada pelo presidente da Câmara Municipal de Jacobina, Clodoaldo Moreira, que manifestou seu apoio ao grupo: “No nosso município, a quadrilha chama a atenção onde chega, por sua organização, isso é muito importante. A Câmara de Vereadores está à disposição para o que a Quadrilha precisar, porque é um trabalho excelente e a gente precisa dar valor”.

Cida Souza, líder da Quadrilha Asa Branca e Conselheira Tutelar, ressaltou a importância do apoio municipal e estadual para o crescimento do trabalho da Quadrilha: “Precisamos muito do apoio municipal e do apoio do estado para que nosso trabalho cresça e avance ainda mais, sem dúvida, todo incentivo será uma grande ajuda para a Quadrilha”.

Clodoaldo também ressaltou a importância da cultura junina na região e a necessidade do apoio do poder público para fortalecer iniciativas como a Asa Branca: “O São João aqui na nossa região é muito forte, não só em Jacobina, mas em todas as cidades próximas é muito forte, porque a nossa cultura é importante. A gente precisa dar mais valor a esta cultura. Nós temos poucas pessoas que ajudam, precisamos que o poder venha ajudar mais a cultura nossa, nosso povo aqui na Festa Junina de Jacobina”.

Apoiadores também destacam a relevância do trabalho da Quadrilha Asa Branca Jacobina. Francesco Pellegatta, um dos admiradores do grupo, enfatiza a importância de valorizar a cultura baiana e divulgar as tradições nordestinas: “Eu acho que é uma iniciativa muito importante para valorizar a cultura baiana, divulgar as tradições nordestinas e particularmente acho fundamental o trabalho social, já que muitas pessoas podem achar novos caminhos na vida através da cultura e das artes, para algumas pessoas pode ser só uma dança e um espetáculo mas para muitas outras pode ser uma nova motivação e uma luz na vida”.

Com um olhar voltado para o futuro, a Quadrilha Junina Asa Branca Jacobina, liderada por Cida Souza, continua escrevendo sua história com determinação e amor pelo que fazem. Eles mostram que é possível ir além, romper barreiras e criar oportunidades para aqueles que mais precisam, e assim, seguem inspirando e transformando vidas na cidade de Jacobina e além de suas fronteiras.