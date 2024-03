Ponte para o futuro: Thomas Law e a visão de um Brasil global no Direito Internacional

Em uma noite marcada por reconhecimentos e insights valiosos, Thomas Law foi homenageado pela revista “GoWhere” na última terça-feira, em uma cerimônia que reuniu nomes de peso do empresariado, da advocacia e do jornalismo no Varanda Grill, no Jardim Paulista. O evento, além de celebrar as conquistas de Law, serviu como palco para uma discussão profunda sobre o futuro do Brasil na arena global, especialmente em áreas como sustentabilidade, direito internacional e inovação.

A visão de Thomas Law sobre os desafios e potenciais do Brasil

Thomas Law, com uma trajetória notável que inclui doutorado em Direito Comercial pela PUC-SP, postura como vice-presidente do CEDES e presidente da Coordenação Nacional das Relações Brasil-China da OAB Federal, não deixou de expressar sua visão otimista sobre o Brasil e seu potencial de transformação. Iniciando sua fala, destacou a importância da juventude, especialmente os estudantes de Direito, como formadores de opinião capazes de promover mudanças significativas na sociedade brasileira.

“Essa mudança é o que todos nós esperamos para o bem”, disse Law, sublinhando não apenas a posição do Brasil como a oitava maior economia mundial, mas também seu respeito global no que tange a energia limpa e sustentabilidade. Para ele, o desafio agora é fomentar ainda mais essas qualidades, preparando o país para um futuro mais sustentável e justo.

Um dos pontos altos de sua fala foi a ênfase na necessidade de preparar pequenos escritórios de advocacia para o cenário internacional. Law argumenta que, apesar da beleza e do potencial econômico do Brasil serem reconhecidos internacionalmente, ainda há um caminho a ser percorrido na compreensão e adaptação às complexidades legais, trabalhistas e fiscais do país. Neste sentido, ele vê uma grande oportunidade de promover intercâmbios profissionais e capacitar a nova geração de advogados para atuar no palco mundial.

O evento não apenas celebrou as conquistas de Thomas Law mas também reiterou seu compromisso com um Brasil mais conectado, inovador e sustentável. Através de sua liderança e visão, Law inspira não apenas os jovens advogados, mas todos os brasileiros a verem além das fronteiras, trabalhando juntos por um futuro mais promissor.