Pedro Sampaio: o 1º artista pop brasileiro com duas músicas no ranking global da billboard

Pedro Sampaio é atualmente o único artista pop brasileiro com duas músicas no ranking global da Billboard.

O DJ está no melhor momento da sua carreira prestes a lançar seu primeiro álbum.

O DJ Pedro Sampaio é atualmente o único artista pop brasileiro com duas músicas no ranking global da Billboard — revista semanal estadunidense da Prometheus Global Media especializada em informações sobre a indústria musical.

Os hits “Galopa” — na posição #155 — e “No Chão Novinha”, em parceria com Anitta, — está na posição #156 — estão rankeados no Top 200 da Billboard Global Excl. U.S, que contabiliza as reproduções de fora dos Estados Unidos baseadas em compras digitais de música e streamings mundiais.

Em ótima fase musical, o DJ se consagra como um dos nomes do pop brasileiro. Foto: Reprodução.

Lançada em setembro deste ano, “Galopa” é uma das músicas de mais sucesso no Brasil. O hit alcançou o TOP 3 no Spotify Brasil e viralizou nas redes sociais com sua famosa coreografia. Já “No Chão Novinha”, parceria inédita de Anitta com Pedro Sampaio, lançada há menos de duas semanas, está no topo de todas as paradas musicais brasileiras e na coreografia, criada pela influenciadora Luara, no TikTok.

Pedro Sampaio e Anitta no clipe “No Chão Novinha”. Foto: Reprodução

Em breve, o DJ e produtor musical lançará seu primeiro álbum intitulado “Chama Meu Nome”, e realmente não dá para esquecer o nome desse fenômeno musical.